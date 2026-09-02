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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसितंबर 2026 में सच हो सकती हैं बाबा वेंगा की ये खतरनाक भविष्यवाणी, कांप जाएगी रूह

सितंबर 2026 में सच हो सकती हैं बाबा वेंगा की ये खतरनाक भविष्यवाणी, कांप जाएगी रूह

बाबा वेंगा की 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियों में भीषण प्राकृतिक तबाही, वैश्विक युद्ध, एलियंस से सीधे संपर्क और बेकाबू एआई तकनीक का दावा किया गया है. आइए जानें कि इसमें से कौन सी सितंबर में हो सकती हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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भविष्यवाणियों की दुनिया में बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के दावों को हमेशा उत्सुकता और डर के साथ देखा जाता है. वे दोनों आंखों से नहीं देख सकती थीं, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने आने वाले कई दशकों के लिए ऐसी बातें कही थीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. अब जबकि साल 2026 का आधा समय बीत चुका है, सितंबर 2026 को लेकर इंटरनेट पर लोगों के बीच नई चर्चाएं तेज हो गई हैं. बाबा वेंगा के अनुयायियों का मानना है कि इस साल का आखिरी हिस्सा धरती और मानव सभ्यता के लिए बेहद उथल-पुथल भरा साबित हो सकता है.

कुदरत का भयानक रूप और तबाही

बाबा वेंगा की बातों का विश्लेषण करने वाले लोगों का दावा है कि 2026 में प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है. इस अनुमान के मुताबिक, दुनिया के लगभग 7 से 8 फीसदी हिस्से पर अचानक भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं. इसमें बड़े पैमाने पर विनाशकारी भूकंप, शांत पड़े ज्वालामुखियों का अचानक फटना और अप्रत्याशित बाढ़ शामिल हैं. इन दावों में कहा गया है कि प्राकृतिक हादसों की यह श्रृंखला दुनिया के कई घनी आबादी वाले शहरों का नक्शा बदल सकती है और लाखों लोगों के जीवन पर असर डाल सकती है.

दो महाद्वीपों के बीच खिंचाव और महायुद्ध का डर

प्राकृतिक तबाही के अलावा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़े संकट का अंदेशा जताया गया है. बाबा वेंगा के संदर्भों के आधार पर कहा जा रहा है कि यूरोप और एशिया के देशों के बीच जारी आपसी मनमुटाव इस समय चरम पर पहुंच सकता है. सीमाओं पर बढ़ता तनाव और कूटनीतिक असफलताएं दुनिया को एक नए महायुद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती हैं. इस वैश्विक संघर्ष के कारण कई शक्तिशाली देशों के बीच सीधी सैन्य मुठभेड़ हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाएगा.

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आकाश से आएगा विशालकाय अंतरिक्ष यान

साल के अंत में होने वाली घटनाओं में सबसे हैरान करने वाला दावा अलौकिक दुनिया से जुड़ा हुआ है. बाबा वेंगा के अनुयायियों के अनुसार, नवंबर 2026 के आसपास आकाश में एक विशालकाय उड़नतश्तरी या अंतरिक्ष यान देखा जा सकता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा. इस घटना के बाद इतिहास में पहली बार इंसान का सामना एलियंस से होगा. इस रहस्यमयी बात को बल तब मिला जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने अगस्त के महीने में अज्ञात उड़ती वस्तुओं से जुड़े अपने कुछ पुराने और गोपनीय दस्तावेज आम जनता के लिए जारी किए. हालांकि विज्ञान से जुड़े जानकार साफ कहते हैं कि आसमान में दिखने वाली हर अनजान चीज एलियन नहीं होती, वह कोई आधुनिक ड्रोन या मौसम मापने वाला गुब्बारा भी हो सकता है.


सितंबर 2026 में सच हो सकती हैं बाबा वेंगा की ये खतरनाक भविष्यवाणी, कांप जाएगी रूह

मशीनें बनेंगी मालिक और गहराएगा आर्थिक संकट

तकनीक और पैसे की दुनिया को लेकर भी बाबा वेंगा के संदर्भ में एक बड़ी चेतावनी सामने आई है. इस दावे के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस साल के अंत तक इतनी ताकत हासिल कर लेगा कि उसे इंसानी काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा. मशीनें खुद अपने फैसले लेने लगेंगी और इंसान उनके फैसलों पर निर्भर हो जाएंगे. इसके साथ ही, दुनिया के कई बड़े बैंकों के दिवालिया होने से भीषण आर्थिक मंदी आ सकती है. कागजी पैसों की कीमत घटने के कारण लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की जमकर खरीदारी करेंगे, जिससे कीमती धातुओं के दाम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

रूस की सत्ता में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट

रूस के राजनीतिक गलियारों को लेकर भी बाबा वेंगा के दावों के हवाले से एक बड़ी खबर चर्चा में है. कहा जा रहा है कि लगभग दो दशकों से रूस की बागडोर संभाल रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2026 के खत्म होने से पहले अपने पद से हट सकते हैं और सत्ता किसी नए चेहरे के हाथ में जा सकती है. हालांकि यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के दौरान पुतिन की सेहत को लेकर पहले भी कई तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन रूसी सरकार की तरफ से ऐसे किसी बदलाव की बात से हमेशा इनकार ही किया गया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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