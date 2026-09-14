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दुनिया में सबसे ज्यादा कहां खाया जाता है नॉनवेज, भारत किस नंबर पर?

Meat Consumption: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर भारत में कितने लोग मांसाहारी हैं. आइए जानते हैं कि इस मामले में भारत पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Sep 2026 06:46 PM (IST)
Meat Consumption: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर भारत में कितने लोग मांसाहारी हैं. आइए जानते हैं कि इस मामले में भारत पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है.

Meat Consumption: जहां लोग सबसे ज्यादा मांस खाते हैं वहां अलग-अलग देशों में भिन्नता है. भारत एक खास तौर से दिलचस्प विरोधाभास दर्शाता है. जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों में मांस की खपत का स्तर उच्च है, भारत प्रति व्यक्ति मांस खपत के मामले में विश्व स्तर पर सबसे निचले स्थान पर आता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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प्रति व्यक्ति मांसाहार या फिर मांस की खपत के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर पहले स्थान पर आता है. यह ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में देश के अपेक्षाकृत उच्च मांस सेवन को दर्शाता है.
प्रति व्यक्ति मांसाहार या फिर मांस की खपत के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर पहले स्थान पर आता है. यह ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में देश के अपेक्षाकृत उच्च मांस सेवन को दर्शाता है.
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लगातार मांस खाने वाले लोगों की हिस्सेदारी के आधार लिथुआनिया सबसे आगे है. इसकी लगभग 96% से 97% आबादी मांसाहारी भोजन करती है.
लगातार मांस खाने वाले लोगों की हिस्सेदारी के आधार लिथुआनिया सबसे आगे है. इसकी लगभग 96% से 97% आबादी मांसाहारी भोजन करती है.
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वार्षिक प्रति व्यक्ति मांस खपत के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर आता है. यह खपत सिर्फ 6 से 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है.
वार्षिक प्रति व्यक्ति मांस खपत के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर आता है. यह खपत सिर्फ 6 से 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है.
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भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति मांस खपत अनुमानित वैश्विक औसत लगभग 34 से 40 किलोग्राम से काफी कम है. यह देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले स्तर पर रखती है.
भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति मांस खपत अनुमानित वैश्विक औसत लगभग 34 से 40 किलोग्राम से काफी कम है. यह देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले स्तर पर रखती है.
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शाकाहारी देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा के बावजूद लगभग 75% से 80% भारतीय कथित तौर पर अंडे, मछली, चिकन या फिर दूसरे प्रकार के मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं.
शाकाहारी देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा के बावजूद लगभग 75% से 80% भारतीय कथित तौर पर अंडे, मछली, चिकन या फिर दूसरे प्रकार के मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं.
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नेशनल ओर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जैसे स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 20% से 30% आबादी शाकाहारी है. इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी जनसांख्यिकीय का घर बन गया है और इसका राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत काफी कम हो गया है.
नेशनल ओर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जैसे स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 20% से 30% आबादी शाकाहारी है. इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी जनसांख्यिकीय का घर बन गया है और इसका राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत काफी कम हो गया है.
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नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मांसाहारी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. इनका आंकड़ा लगभग 97% से 100% तक है.
नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मांसाहारी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. इनका आंकड़ा लगभग 97% से 100% तक है.
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राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में शाकाहारी भोजन काफी ज्यादा मशहूर है. इसी के साथ कई मांसाहारी भारतीय रोजाना के बजाय हफ्ते में सिर्फ एक या फिर दो बार ही मांस खाते हैं.
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में शाकाहारी भोजन काफी ज्यादा मशहूर है. इसी के साथ कई मांसाहारी भारतीय रोजाना के बजाय हफ्ते में सिर्फ एक या फिर दो बार ही मांस खाते हैं.
Published at : 14 Sep 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Meat Consumption Nonvegetarian Food USA Meat

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