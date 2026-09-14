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दुनिया में सबसे ज्यादा कहां खाया जाता है नॉनवेज, भारत किस नंबर पर?
Meat Consumption: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर भारत में कितने लोग मांसाहारी हैं. आइए जानते हैं कि इस मामले में भारत पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है.
Meat Consumption: जहां लोग सबसे ज्यादा मांस खाते हैं वहां अलग-अलग देशों में भिन्नता है. भारत एक खास तौर से दिलचस्प विरोधाभास दर्शाता है. जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों में मांस की खपत का स्तर उच्च है, भारत प्रति व्यक्ति मांस खपत के मामले में विश्व स्तर पर सबसे निचले स्थान पर आता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 14 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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