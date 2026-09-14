दुनिया में सबसे ज्यादा कहां खाया जाता है नॉनवेज, भारत किस नंबर पर?

नेशनल ओर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जैसे स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 20% से 30% आबादी शाकाहारी है. इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी जनसांख्यिकीय का घर बन गया है और इसका राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत काफी कम हो गया है.