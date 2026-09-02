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सोना खरीदने से देश को कैसे होता है नुकसान? समीकरण जान घूम जाएगा माथा

विदेशों से भारी मात्रा में सोना आयात करने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटता है, रुपया कमजोर होता है और विकास कार्यों के लिए पूंजी की कमी होती है. इसीलिए पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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हाल ही में देश की आर्थिक विकास दर यानी GDP में 7.8 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई है. इस बड़ी उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है. उन्होंने नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया है. इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से गैर-जरूरी सोना न खरीदने, विदेशों में शादी-विवाह आयोजित करने से बचने और विदेशी दौरों की जगह देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने की विशेष अपील की. 
 
प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का मंत्र दोहराया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आम नागरिकों द्वारा सोना खरीदने से देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ता है? आइए समझते हैं इसके पीछे के मुख्य आर्थिक कारण क्या हैं.

विदेशी मुद्रा भंडार और डॉलर की खपत

भारत में सोने की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन हमारे पास सोने की अपनी खदानें बहुत कम हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि देश में बिकने वाला ज्यादातर सोना विदेशों से मंगाया जाता है. जब भारत का कोई व्यापारी बाहर से सोना खरीदता है, तो उसका भुगतान भारतीय रुपये में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है. जब देश के लोग बड़ी मात्रा में निवेश या शौक के लिए सोना खरीदते हैं, तो सरकार और बैंकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा में डॉलर चुकाने पड़ते हैं. इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता है, जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए ठीक नहीं माना जाता है.

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सोना खरीदने से देश को कैसे होता है नुकसान? समीकरण जान घूम जाएगा माथा

भारतीय रुपये की साख और व्यापार घाटा

कच्चे तेल के बाद सोना भारत द्वारा आयात की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वस्तु है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब डॉलर की मांग बढ़ती है और भारतीय मुद्रा बाहर जाती है, तो इसका सीधा असर रुपये की कीमत पर पड़ता है. अत्यधिक सोना मंगाने से आयात और निर्यात का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे देश का व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ जाता है. जब यह घाटा बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है. रुपये के कमजोर होने से देश में अन्य सभी आयातित सामान (जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तेल आदि) भी महंगे हो जाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है.

सोना खरीदना देश के लिए अनुत्पादक पूंजी
 
सोने में पैसा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह पूंजी एक जगह जाकर थम जाती है. जब कोई व्यक्ति सोने के जेवर या सिक्के खरीदकर अपनी अलमारी या बैंक लॉकर में रख देता है, तो वह पैसा देश के विकास में काम नहीं आ पाता. इस पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में अनुत्पादक पूंजी कहा जाता है. यदि वही पैसा सोने में न लगाकर बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या नए बिजनेस में लगाया जाए, तो उससे देश के स्थानीय उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नए स्टार्टअप्स को मदद मिलती है. इससे देश में नए रोजगार पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमता है.

एक साल तक सोना न खरीदने का असर 

अगर देश के नागरिक केवल एक साल के लिए सोने की गैर-जरूरी खरीदारी बंद या कम कर दें, तो इसके बेहद चौंकाने वाले और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के आंकड़ों के अनुसार, यदि भारत के गोल्ड इंपोर्ट में 50 प्रतिशत की कमी आती है, तो देश हर साल लगभग 30 अरब डॉलर (तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा बचा सकता है. यदि मांग में 10% की कमी आए तो 5 से 6 अरब डॉलर, 25% की कमी पर करीब 15 अरब डॉलर और 75% तक की कमी आने पर देश 44 अरब डॉलर जैसी भारी-भरकम राशि बचा सकता है. यह बचा हुआ डॉलर देश के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर), अस्पतालों और सड़कों के निर्माण में काम आ सकता है.


सोना खरीदने से देश को कैसे होता है नुकसान? समीकरण जान घूम जाएगा माथा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों और निर्यातक देशों पर प्रभाव

भारत सोने का इतना बड़ा खरीदार है कि हमारी मांग घटने या बढ़ने से दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है. भारत मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सोने का आयात करता है. यदि भारतीय बाजार में सोने की मांग में बड़ी गिरावट आती है, तो स्विट्जरलैंड और दुबई (UAE) जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग हब पर सीधा असर पड़ेगा. इन देशों की रिफाइनरी और ट्रेडिंग कंपनियों का कारोबार काफी हद तक भारतीय ग्राहकों पर टिका है. भारत द्वारा खरीदारी कम करने से इन देशों के निर्यात पर गहरा असर पड़ेगा और वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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