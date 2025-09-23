हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAzam Khan Released From Jail: न खाने को ढंग से रोटी न ही हवा पानी... जानें जेल के अंदर कैसी होती है जिंदगी?

Azam Khan Released From Jail: न खाने को ढंग से रोटी न ही हवा पानी... जानें जेल के अंदर कैसी होती है जिंदगी?

Azam Khan Released From Jail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज जेल से रिहा हो चुके है. चलिए जानें कि कोई कैदी जेल में रहता है तो उसका जीवन कैसा होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Sep 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Azam Khan Released From Jail: 23 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद आजम खान आज रिहा हो चुके हैं. उनके दोनों बेटे उनको लेने के लिए पहुंचे थे. वैसे तो आजम खान की रिहाई आज सुबह 9 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई और जुर्माने की रकम भरने के चलते देरी हो गई. जेल में रहने वाले कैदी की बात करें तो यहां की जेलों में कैदियों की जिंदगी आसान नहीं होती है. न ढंग का खाना-पानी मिलता है और न ही ठीक से साफ हवा मिल पाती है. चलिए जानें कि जेल के अंदर कैदी की जिंदगी कैसी होती है.

भारत की जेलें अक्सर कानून और अपराध नियंत्रण के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ अलग ही होती है. हालांकि जेल का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना और उन्हें सुधारना होता है, लेकिन संसाधनों की कमी और भीड़भाड़ इसे एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना देती हैं.

भारत की जेलों में सफाई की कमी

भारत में ज्यादातर जेलें कैदियों की भीड़ से जूझ रही हैं. सेंट्रल जेलों में कैदियों की संख्या अक्सर क्षमता से कई गुना ज्यादा होती है. इस वजह से न सिर्फ रहने की जगह की कमी रहती है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ता है. कई कैदी छोटे-छोटे कमरों में कई सालों तक रह जाते हैं, जहां नींद और आराम के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है.

गंभीर है खान-पान की स्थिति

जेलों में खान-पान की स्थिति भी गंभीर है. सरकारी जेलों में मिलने वाली रोटी, दाल और सब्जियों की मात्रा अक्सर पर्याप्त नहीं होती है. पोषण की कमी के कारण कैदी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं. इसके अलावा, पानी और हवा जैसी बुनियादी जरूरतों को भी अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. पुराने और खुले जेलों में खिड़कियों की स्थिति और वेंटिलेशन सही नहीं होता, जिससे गर्मी और नमी के समय कैदियों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी बड़ी समस्या है. जेल में बुनियादी चिकित्सकीय सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं. गंभीर बीमारियों या चोट लगने पर कैदियों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है. इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी जेल का असर बहुत गहरा होता है. लगातार सीमित स्वतंत्रता और भीड़भाड़ मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ावा देते हैं.

यह भी पढ़ें: कैदी की रिहाई से पहले कौन से डॉक्यूमेंट भरवाता है जेल प्रशासन, आजम खान की रिहाई से पहले जान लीजिए नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Azam Khan Bail Azam Khan Released AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement

वीडियोज

I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Poonam Pandey Mandodari Role: 'अतीत नहीं मर्यादा पर होगा फैसला', Ramleela कमेटी का बड़ा बयान
Delhi में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब
Prashant Kishor Allegations: 'सफाई दो या इस्तीफा दो', R.K. Singh ने PK आरोपों पर मांगा जवाब |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
बॉलीवुड
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget