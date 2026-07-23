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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUk New PM Andy Burnham: पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल चुका है यह देश, जानें किन वजहों से हुए ये बदलाव?

Uk New PM Andy Burnham: पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल चुका है यह देश, जानें किन वजहों से हुए ये बदलाव?

Uk New PM Andy Burnham: ब्रिटेन में पिछले दस वर्षों के दौरान ब्रेक्सिट विवाद, लॉकडाउन के दौरान हुए घोटालों, गलत आर्थिक नीतियों और पार्टी के अंदरूनी विरोध के कारण सात प्रधानमंत्री बदले हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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Uk New PM Andy Burnham: ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में पिछला एक दशक भारी उथल-पुथल से भरा रहा है. सत्ता के केंद्र कहे जाने वाले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नेताओं का आना-जाना इस कदर लगा रहा कि महज 10 सालों के अंदर देश ने सात अलग अलग पीएम देख लिए. सोमवार को जब ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहैम ने ब्रिटेन की कमान संभाली तो उन्होंने देश की बागडोर संभालने वाले सातवें नेता के रूप में पदभार ग्रहण किया. पूर्व प्रधानमंत्री के कीर स्टार्मर के आधिकारिक विदाई भाषण और किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नबैम की नई राजनीतिक यात्रा शुरू हुई. चलिए जानें कि ब्रिटेन में पिछले 10 साल में 7 पीएम क्यों बदले गए.

सत्ता के बदलाव के पीछे बड़ा राजनीतिक मोड़

लंदन की राजनीति में होते इस बड़े बदलाव की शुरुआत 2016 के जनमत संग्रह से हुई थी. जब देश की जनता ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने यानी ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान किया, तो प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी. उनके बाद सत्ता में आईं थेरेसा मे के लिए भी यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था. यूरोपीय संघ से अलग होने की शर्तों और नियमों को लेकर देश की संसद में ऐसा गतिरोध बना कि थेरेसा मे भी तमाम कोशिशों के बाद अपनी सरकार को बचा नहीं सकीं और उनको पद से हटना पड़ा.

बोरिस जॉनसन को कोरोना के नियम तोड़ना पड़ा भारी

ब्रेक्टिस के बाद ब्रिटेन की कमान बोरिस जॉनसन के हाथों में आई और उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की. हालांकि उनका कार्यकाल भी विवादों से अछूता नहीं रहा. कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जब पूरा देश सख्त लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहा था, तब प्रधानमंत्री आवास में हुई पार्टियों की खबरों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. इस पार्टीगेट विवाद और सरकार के भीतर उभरे भारी विरोध के कारण आखिरकार बोरिस जॉनसन को भारी दबाव के बीच अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा.

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लिज ट्रस का सबसे छोटा कार्यकाल

बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनका कार्यकाल देश के इतिहास में सबसे छोटा साबित हुआ. लिज ट्रस ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए बिना किसी ठोस योजना के टैक्स में भारी कटौती का ऐलान कर दिया. इस फैसले का असर ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों पर बेहद नकारात्मक पड़ा और देश में आर्थिक संकट गहरा गया. इस अव्यवस्था की वजह से केवल 49 दिनों के अंदर ही लिज ट्रस को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और देश को फिर से नया नेता चुनना पड़ा.

ऋषि सुनक और कीर स्टारमर ने दिया इस्तीफा

लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनक ने अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन आम चुनाव में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन और करारी हार के बाद उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा. उनके बाद लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने देश की बागडोर संभाली. हालांकि सरकार बनाने के कुछ वक्त के बाद ही स्थानीय चुनावों में पार्टी के गिरते प्रदर्शन और घटती लोकप्रियता ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया. अपनी ही पार्टी के सांसदों के लगातार बढ़ते दबाव के चलते आखिरकार कीर स्टारमर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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