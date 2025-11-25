रामनगरी अयोध्या की गलियां आज राम नाम के जयकारों से गूंज रही हैं, क्योंकि आज यानी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण होने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी केसरिया ध्वज फहराएंगे, जो 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है. इसके ऊपर ॐ, सूर्य और कोविदार वृक्ष की नक्काशी है. इस आयोजन के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. क्या आपको पता है कि राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में कितने मुस्लिमों को न्योता मिला है? अगर आपका जवाब न है तो यह रिपोर्ट खास आपके लिए तैयार की गई है.

कितने लोगों को दिया गया न्योता?

मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो ध्वजारोहण समारोह में करीब छह से आठ हजार मेहमान आ रहे हैं. इनमें ज्यादातर संत, साधु, VIP, खेल-फिल्मी सितारे और वंचित समाज के लोग हैं. वहीं, मुस्लिम समुदाय से भी कुछ खास लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है.

कार्यक्रम में नजर आएंगे ये मुस्लिम

राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में इकबाल अंसारी को आमंत्रित किया गया है. वह सु्प्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे और उन्होंने कई साल तक अदालतों के चक्कर लगाए थे. हालांकि, फैसला आने के बाद उन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया था. जब उन्हें राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम का न्योता मिला तो उन्होंने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया. उन्होंने कहा कि राम सबके हैं.

इसके अलावा डॉ. मृदुल शुक्ल को भी न्योता दिया गया है, जो तीन दशक पहले अयोध्या में इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर रहे. मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले डॉ. मृदुल राम मंदिर आंदोलन में काफी एक्टिव थे. उनका न्योता चर्चा में है, क्योंकि यह विपरीत धाराओं का मिलन दिखाता है. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के कई अन्य प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन उनकी स्पष्ट संख्या नहीं बताई गई है.

राम मंदिर में कब क्या होगा?

पीएम मोदी सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे. वह सबसे पहले सप्त मंदिर में पूजा करेंगे. इसके बाद महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, अहिल्या, निषादराज गुहा और शबरी के दर्शन करेंगे. इसके बाद शेषावतार और अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे. सुबह 11:52 बजे अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे. राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि यह राम मंदिर निर्माण पूरा होने का ऐलान है.

