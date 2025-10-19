Dhoni Property And Net Worth: महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार अंदाज और शांत स्वभाव के लिए भी दुनिया में जाने जाते हैं. मैदान पर ‘कैप्टन कूल’ कहे जाने वाले धोनी की सफलता का राज सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग प्रतिभा में नहीं, बल्कि उनकी सोच-समझ और निवेश के फैसलों में भी छुपा है. रांची के फार्महाउस से लेकर मुंबई और पुणे में उनके आलीशान घर उनकी लग्जरी और स्टाइल के लिए मशहूर हैं. आइए जानते हैं कि धोनी की कुल संपत्ति कितनी है.

रांची का फार्महाउस

रांची में धोनी का प्रमुख आवास है, जिसे उन्होंने 2017 में बनवाया और इसे कैलाशपति नाम दिया था. यह 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें स्विमिंग पूल, जिम, होम थिएटर, स्टेबल्स, और उनकी कार और बाइक कलेक्शन जैसी सुविधाएं हैं. इस फार्महाउस की कीमत 30-35 करोड़ रुपये के बीच है और यह रांची रिंग रोड पर स्थित है, जो शहर के शोर-शराबे से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान है.

मुंबई में समुंदर किनारे का अपार्टमेंट

धोनी का मुंबई में एक समुंदर के किनारे स्थित अपार्टमेंट भी है. यह संपत्ति उनके व्यस्त जीवन से कुछ पल शांति में बिताने के लिए आदर्श स्थान है. हालांकि, इस संपत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

पुणे में भी एक आलीशान घर

पुणे में भी धोनी का एक आलीशान घर है. यह संपत्ति उनके आईपीएल करियर के दौरान की गई निवेशों का हिस्सा है. हालांकि, इस घर के बारे में भी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह भी उनकी संपत्ति की लिस्ट में शामिल है.

निजी जेट और अन्य इन्वेस्टमेंट

धोनी के पास एक निजी जेट होने के भी चर्चे हैं, जो उनके यात्रा की सुविधा को दर्शाता है. इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न व्यवसायों में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि SEVEN ब्रांड, Dhoni Entertainment, और अन्य स्टार्टअप्स. जिससे उनकी कमाई होती है.

धोनी की कुल संपत्ति

रिपोर्ट्स की मानें तो महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति लगभग $120 मिलियन यानि 1000 करोड़ रुपये के आसपास है. उनकी आय के प्रमुख स्रोतों में आईपीएल की कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और विभिन्न व्यवसायों में निवेश शामिल हैं.

