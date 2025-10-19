हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDhoni Net Worth: रांची के अलावा कहां-कहां है महेंद्र सिंह धोनी की प्रॉपर्टी, जानिए कितने अमीर हैं 'कैप्टन कूल'

Dhoni Net Worth: रांची के अलावा कहां-कहां है महेंद्र सिंह धोनी की प्रॉपर्टी, जानिए कितने अमीर हैं 'कैप्टन कूल'

Dhoni Property And Net Worth: महेंद्र सिंह धोनी की संपत्ति केवल रांची तक सीमित नहीं है. उनके पास मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी आलीशान घर हैं. जानिए, कैप्टन कूल के ये घर कैसे दिखते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Dhoni Property And Net Worth: महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार अंदाज और शांत स्वभाव के लिए भी दुनिया में जाने जाते हैं. मैदान पर ‘कैप्टन कूल’ कहे जाने वाले धोनी की सफलता का राज सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग प्रतिभा में नहीं, बल्कि उनकी सोच-समझ और निवेश के फैसलों में भी छुपा है. रांची के फार्महाउस से लेकर मुंबई और पुणे में उनके आलीशान घर उनकी लग्जरी और स्टाइल के लिए मशहूर हैं. आइए जानते हैं कि धोनी की कुल संपत्ति कितनी है.

रांची का फार्महाउस

रांची में धोनी का प्रमुख आवास है, जिसे उन्होंने 2017 में बनवाया और  इसे कैलाशपति नाम दिया था. यह 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें स्विमिंग पूल, जिम, होम थिएटर, स्टेबल्स, और उनकी कार और बाइक कलेक्शन जैसी सुविधाएं हैं. इस फार्महाउस की कीमत 30-35 करोड़ रुपये के बीच है और यह रांची रिंग रोड पर स्थित है, जो शहर के शोर-शराबे से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान है. 

मुंबई में समुंदर किनारे का अपार्टमेंट

धोनी का मुंबई में एक समुंदर के किनारे स्थित अपार्टमेंट भी है. यह संपत्ति उनके व्यस्त जीवन से कुछ पल शांति में बिताने के लिए आदर्श स्थान है. हालांकि, इस संपत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

पुणे में भी एक आलीशान घर

पुणे में भी धोनी का एक आलीशान घर है. यह संपत्ति उनके आईपीएल करियर के दौरान की गई निवेशों का हिस्सा है. हालांकि, इस घर के बारे में भी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह भी उनकी संपत्ति की लिस्ट में शामिल है. 

निजी जेट और अन्य इन्वेस्टमेंट

धोनी के पास एक निजी जेट होने के भी चर्चे हैं, जो उनके यात्रा की सुविधा को दर्शाता है. इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न व्यवसायों में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि SEVEN ब्रांड, Dhoni Entertainment, और अन्य स्टार्टअप्स. जिससे उनकी कमाई होती है. 

धोनी की कुल संपत्ति

रिपोर्ट्स की मानें तो महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति लगभग $120 मिलियन यानि 1000 करोड़ रुपये के आसपास है. उनकी आय के प्रमुख स्रोतों में आईपीएल की कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और विभिन्न व्यवसायों में निवेश शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, दिवाली पर पत्ते खेलने से पहले जान लें जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 19 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
MS Dhoni Net Worth DHONI Dhoni Property Dhoni Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
Advertisement

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget