इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, दिवाली पर पत्ते खेलने से पहले जान लें जवाब

अमेरिका में लास वेगास और अटलांटिक सिटी जैसे शहर जुआ प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं. यहां कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन जुए की सुविधा सबसे ज्यादा डेवलप है. अमेरिकियों की जुआ खेलने की आदत बहुत पुरानी है और यह वहां के आर्थिक और मनोरंजन क्षेत्र का अहम हिस्सा है.