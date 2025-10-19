हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, दिवाली पर पत्ते खेलने से पहले जान लें जवाब

इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, दिवाली पर पत्ते खेलने से पहले जान लें जवाब

World Biggest Gambling Countries: दिवाली पर पत्तों के खेल की बात तो सबको याद रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन से देश में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है. चलिए जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Oct 2025 02:26 PM (IST)
World Biggest Gambling Countries: दिवाली पर पत्तों के खेल की बात तो सबको याद रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन से देश में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है. चलिए जानते हैं.

World Biggest Gambling Countries: जुआ खेलना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कई देशों में यह सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बड़ा हिस्सा बन चुका है. दिवाली के समय भारत में लोग घर-घर पत्तों का मजा लेते हैं. दिवाली पर घर में पत्ते खेलना एक मनोरंजन और पारिवारिक रिवाज है, लेकिन कुछ देशों में जुआ केवल खेल नहीं बल्कि बड़ी आर्थिक और सामाजिक गतिविधि बन चुका है. इन देशों में जुआ इतना बड़ा है कि इसे राष्ट्रीय खेल कहा जा सकता है. चलिए उन देशों के बारे में जानते हैं.

1/7
मकाओ को अक्सर एशिया की जुआ राजधानी कहा जाता है. यहां कैसीनो उद्योग इतनी तेजी से बढ़ा कि यह वर्ल्ड्स कैसिनो हब बन गया. मकाओ में सालाना जुआ की कमाई लास वेगास से कई गुना अधिक है.
मकाओ को अक्सर एशिया की जुआ राजधानी कहा जाता है. यहां कैसीनो उद्योग इतनी तेजी से बढ़ा कि यह वर्ल्ड्स कैसिनो हब बन गया. मकाओ में सालाना जुआ की कमाई लास वेगास से कई गुना अधिक है.
2/7
अमेरिका में लास वेगास और अटलांटिक सिटी जैसे शहर जुआ प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं. यहां कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन जुए की सुविधा सबसे ज्यादा डेवलप है. अमेरिकियों की जुआ खेलने की आदत बहुत पुरानी है और यह वहां के आर्थिक और मनोरंजन क्षेत्र का अहम हिस्सा है.
अमेरिका में लास वेगास और अटलांटिक सिटी जैसे शहर जुआ प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं. यहां कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन जुए की सुविधा सबसे ज्यादा डेवलप है. अमेरिकियों की जुआ खेलने की आदत बहुत पुरानी है और यह वहां के आर्थिक और मनोरंजन क्षेत्र का अहम हिस्सा है.
3/7
सिंगापुर ने हाल के वर्षों में जुआ उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है. मरीना बे सैंड्स और रिसॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा जैसे बड़े कैसीनो सिंगापुर को एशिया में प्रमुख जुआ हब बनाते हैं.
सिंगापुर ने हाल के वर्षों में जुआ उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है. मरीना बे सैंड्स और रिसॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा जैसे बड़े कैसीनो सिंगापुर को एशिया में प्रमुख जुआ हब बनाते हैं.
4/7
यूके में लोग कैसीनो, बिंगो, और ऑनलाइन जुआ में रुचि रखते हैं. लंदन और स्कॉटलैंड के बड़े कैसीनो इस बात का उदाहरण हैं कि जुआ किस हद तक लोकप्रिय है.
यूके में लोग कैसीनो, बिंगो, और ऑनलाइन जुआ में रुचि रखते हैं. लंदन और स्कॉटलैंड के बड़े कैसीनो इस बात का उदाहरण हैं कि जुआ किस हद तक लोकप्रिय है.
5/7
ऑस्ट्रेलिया में पब्स और कैसीनो में जुआ खेलना बहुत आम है. यहां लोग विशेषकर स्लॉट मशीन और टेबल गेम्स के शौकीन हैं. ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जुआ उद्योग देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है.
ऑस्ट्रेलिया में पब्स और कैसीनो में जुआ खेलना बहुत आम है. यहां लोग विशेषकर स्लॉट मशीन और टेबल गेम्स के शौकीन हैं. ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जुआ उद्योग देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है.
6/7
इटली में लॉटरी, स्पोर्ट्स बेटिंग और कैसीनो काफी लोकप्रिय हैं. वेनिस और मिलान जैसे शहरों में बड़े कैसीनो मौजूद हैं, जहां विदेशी और स्थानीय लोग खूब जुआ खेलते हैं.
इटली में लॉटरी, स्पोर्ट्स बेटिंग और कैसीनो काफी लोकप्रिय हैं. वेनिस और मिलान जैसे शहरों में बड़े कैसीनो मौजूद हैं, जहां विदेशी और स्थानीय लोग खूब जुआ खेलते हैं.
7/7
कनाडा में कैसीनो और ऑनलाइन जुआ तेजी से बढ़ रहा है. यहां के लोग लॉटरी, पोकर और कैसीनो गेम्स में बहुत सक्रिय हैं.
कनाडा में कैसीनो और ऑनलाइन जुआ तेजी से बढ़ रहा है. यहां के लोग लॉटरी, पोकर और कैसीनो गेम्स में बहुत सक्रिय हैं.
Published at : 19 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Gambling Diwali 2025 Gambling On Diwali Macau Gambling

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget