दिल्ली के आंध्र भवन में क्या आम आदमी भी ले सकता है कैंटीन का ठेका, क्या है प्रोसीजर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आंध्र भवन कैंटीन का ठेका कोई भी योग्य व्यक्ति ले सकता है.

ठेका लेने के लिए 2 साल का कैटरिंग अनुभव अनिवार्य है.

FSSAI, GST, पैन, लेबर लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेज आवश्यक हैं.

तकनीकी और वित्तीय बोलियों से होता है चयन, गुणवत्ता पर जोर.

Andhra Bhawan Tender: दिल्ली के अशोक रोड पर स्थित आंध्र भवन केवल एक सरकारी इमारत नहीं है, बल्कि यह खाने के शौकीनों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. यहां की कैंटीन अपने दक्षिण भारतीय स्वाद और विश्व प्रसिद्ध बिरयानी के लिए पूरे उत्तर भारत में मशहूर है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक आम आदमी भी इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित कैंटीन का ठेका ले सकता है? जवाब है 'हां', लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं है. आंध्र प्रदेश सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेकर कोई भी योग्य व्यक्ति या संस्था इस कैंटीन के संचालन की कमान संभाल सकती है. बस इसके लिए आपको सरकार के कड़े नियमों और गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरना होगा.

कौन ले सकता है ठेका?

आंध्र भवन की कैंटीन का ठेका किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है. कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फर्म इसमें आवेदन कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ तय मानकों को पूरा करना जरूरी होता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी नियमों के तहत होती है, इसलिए पारदर्शिता बनी रहती है. हालांकि, सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं है, बल्कि योग्यता साबित करना भी जरूरी होता है.

अनुभव और जरूरी योग्यता

कैंटीन का ठेका लेने के लिए सबसे अहम शर्त अनुभव है. आमतौर पर आवेदक के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, खासकर बड़े स्तर पर कैटरिंग या कैंटीन संचालन करने का. यह अनुभव सरकारी संस्थानों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या बड़े प्राइवेट सेटअप में होना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बिना अनुभव के आवेदन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चयन में इसे प्राथमिकता दी जाती है.

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इन कानूनी दस्तावेजों के बिना काम नहीं चलेगा

अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास वैध दस्तावेजों का पूरा पुलिंदा होना चाहिए. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है FSSAI लाइसेंस, जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है. इसके अलावा जीएसटी (GST) पंजीकरण, पैन कार्ड, लेबर लाइसेंस, और ईपीएफ (EPF) एवं ईएसआईसी (ESIC) पंजीकरण जैसे दस्तावेज जरूरी हैं. सरकार पिछले तीन वर्षों की ऑडिट की हुई बैलेंस शीट भी मांगती है, ताकि ठेकेदार की वित्तीय मजबूती का पता चल सके. इन दस्तावेजों में जरा सी भी कमी या गलत जानकारी पाए जाने पर बोली लगाने वाले को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

ई-टेंडर प्रक्रिया कैसे होती है?

आंध्र भवन की कैंटीन का ठेका सीधे नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए ओपन ई-टेंडर जारी किया जाता है. यह टेंडर सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित होता है. इच्छुक आवेदकों को इसमें दो तरह की बोली लगानी होती है- टेक्निकल और फाइनेंशियल. टेक्निकल बोली में अनुभव और योग्यता देखी जाती है, जबकि फाइनेंशियल बोली में कीमत और शर्तें देखी जाती है.

कैसे होता है चयन?

चयन प्रक्रिया में सिर्फ कम कीमत देना ही काफी नहीं होता है. अधिकारियों द्वारा क्वालिटी, अनुभव और सेवा की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है. कई मामलों में वह आवेदक चुना जाता है जो बेहतर सेवा देने के साथ-साथ उचित राजस्व या किराया देने का प्रस्ताव देता है. यानी संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है.

सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी

टेंडर प्रक्रिया जीतने के बाद भी एक अहम पड़ाव बाकी रहता है. सफल बोलीदाता को एक मोटी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होती है. यह राशि इस बात की गारंटी होती है कि ठेकेदार बीच में काम नहीं छोड़ेगा और नियमों का पालन करेगा. अगर सेवाओं में कमी पाई जाती है या अनुबंध के नियमों का उल्लंघन होता है, तो सरकार इस जमा राशि को जब्त करने का अधिकार रखती है. यह राशि अक्सर टेंडर की कुल वैल्यू का एक निश्चित हिस्सा होती है, जिसे काम पूरा होने या अनुबंध खत्म होने के बाद वापस कर दिया जाता है.

कहां देखें टेंडर की जानकारी?

आंध्र भवन कैंटीन से जुड़े टेंडर की जानकारी समय-समय पर सरकारी पोर्टल्स पर जारी की जाती है. इसके लिए आवेदकों को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल या संबंधित सरकारी वेबसाइट पर नजर रखनी होती है. यहीं से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है और आवेदन भी यहीं किया जाता है.

स्वाद और स्वच्छता पर विशेष जोर

आंध्र भवन अपनी प्रामाणिक दक्षिण भारतीय थाली और हैदराबाद दम बिरयानी के लिए जाना जाता है. इसलिए, टेंडर प्रक्रिया में उन लोगों को प्राथमिकता मिलती है जो दक्षिण भारतीय व्यंजनों के विशेषज्ञ हैं. चयन प्रक्रिया के दौरान कई बार खाने की गुणवत्ता का ट्रायल भी लिया जाता है. सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किचन में स्वच्छता के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन हो. अगर कोई ठेकेदार दक्षिण भारतीय संस्कृति और वहां के जायके को दिल्ली के दिल में बरकरार रखने का भरोसा दिलाता है, तो उसके लिए आंध्र भवन के दरवाजे खुल जाते हैं.

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