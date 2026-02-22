हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के बड़े टैरिफ को रद्द कर खेल बदल दिया है. अब 175 अरब डॉलर की वसूली पर रिफंड का सवाल खड़ा है. भारत समेत दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाएगा.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन टैरिफ को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया है, जिनके कारण दुनिया भर के कारोबारी महीनों से असमंजस में थे. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अरबों डॉलर वसूले गए, उनका क्या होगा? और क्या भारत समेत दूसरे देशों को कोई राहत मिलेगी? चलिए समझें. 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई बड़े और विवादित टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. ये टैरिफ ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का अहम हिस्सा थे, जिनके तहत कई देशों से आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन टैरिफ के जरिए करीब 175 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम वसूली गई. यह रकम अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग के जरिए कंपनियों से ली गई थी. अब अदालत के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या यह पैसा कंपनियों को लौटाया जाएगा?

175 अरब डॉलर का सवाल

रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिफंड की प्रक्रिया आसान नहीं होगी. कई कंपनियां पहले ही अपने दावों की तैयारी में जुट गई हैं. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है. कानूनी जानकारों के अनुसार, रिफंड से जुड़े मामलों की सुनवाई United States Court of International Trade में होगी. इसका मतलब है कि कंपनियों को औपचारिक दावे दाखिल करने होंगे और अदालत से मंजूरी लेनी होगी. हर मामले की अलग-अलग जांच होगी, इसलिए सभी को तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी.

कुछ अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि सरकार को बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है. अगर पूरी राशि लौटानी पड़ी तो इसका असर अमेरिकी बजट पर भी पड़ सकता है. 

भारत को वापस मिलेगा पैसा?

अब बात भारत की करें तो, भारत भी उन देशों में शामिल रहा है, जिन पर ट्रंप प्रशासन ने अलग-अलग समय पर टैरिफ लगाए थे. ऐसे में भारतीय निर्यातकों की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि पैसा सीधे भारत सरकार को नहीं मिलेगा. अगर रिफंड होता है तो वह उन कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने टैरिफ चुकाया था. इनमें अमेरिकी आयातक और कुछ विदेशी निर्यातक कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं. 

भारत सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमेरिकी प्रशासन के नए कदमों का अध्ययन कर रही है. फिलहाल अमेरिका ने पांच महीनों के लिए 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात अधिभार लगाने की घोषणा की है. 150 दिनों के बाद क्या नीति रहेगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है. 

व्यापार समझौतों पर असर

टैरिफ की दरों में लगातार बदलाव कभी 10 प्रतिशत, कभी 25 प्रतिशत या उससे ज्यादा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अनिश्चित बना दिया है. भारतीय निर्यातकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में लंबी अवधि के अनुबंध तय करना मुश्किल हो जाता है. अगले दिनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा और अमेरिकी अधिकारियों की भारत यात्रा तय है. दोनों देशों के बीच स्थिर व्यापार माहौल बहाल करना एक बड़ी चुनौती होगी. अगर टैरिफ नीति में स्पष्टता आती है, तो इसका फायदा दोनों अर्थव्यवस्थाओं को हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Potato Protest: इस देश में लोगों ने कर दिया था आलू का विरोध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
DONALD Trump Donald Trump Tariffs Tariff Refund Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत को टैरिफ रिटर्न देंगे ट्रंप, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
Potato Protest: इस देश में लोगों ने कर दिया था आलू का विरोध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में लोगों ने कर दिया था आलू का विरोध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
Holi 2026: होली कैसे मनाते थे मुगल बादशाह, जानें बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के रिवाज?
होली कैसे मनाते थे मुगल बादशाह, जानें बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के रिवाज?
जनरल नॉलेज
Moon Footprints: क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैर के निशान हमेशा रहते हैं, जानें क्या है इसकी वजह?
क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैर के निशान हमेशा रहते हैं, जानें क्या है इसकी वजह?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget