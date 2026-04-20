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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSecond Round Peace Talks In Islamabad: कौन उठाता है इस्लामाबाद में होने जा रही शांतिवार्ता का खर्चा, ईरान-अमेरिका या पाकिस्तान?

Second Round Peace Talks In Islamabad: कौन उठाता है इस्लामाबाद में होने जा रही शांतिवार्ता का खर्चा, ईरान-अमेरिका या पाकिस्तान?

Second Round Peace Talks In Islamabad: इस्लामाबाद में एक बार फिर से अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का आयोजन पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक परीक्षा है. आइए जानें कि इस मीटिंग का खर्चा कौन उठाएगा.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Apr 2026 12:19 PM (IST)
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  • आर्थिक तंगी के बावजूद कूटनीतिक दांवपेच जारी रहेंगे.

Second Round Peace Talks In Islamabad: मध्य-पूर्व की दहकती आग के बीच अब एकबार फिर शांति की उम्मीदें इस्लामाबाद की गलियों में तलाशी जा रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के समाधान के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में है. जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे हाई-प्रोफाइल अमेरिकी चेहरे जब पाकिस्तान की सरजमीं पर कदम रखेंगे, तो दुनिया की नजरें सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि इस आयोजन के पीछे के खर्च पर भी टिकी होंगी. सवाल यह है कि आखिर इस कूटनीतिक मेजबानी का भारी-भरकम बिल कौन भरेगा?

मेजबानी का प्रोटोकॉल और पाकिस्तान की जिम्मेदारी

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक स्थापित नियम है कि जो देश दो विरोधी पक्षों के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करता है, वही उस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी उठाता है. इस्लामाबाद के संदर्भ में, मेजबान होने के नाते पाकिस्तान सरकार पर इन मेहमानों के ठहरने, आयोजन स्थल की सुरक्षा, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और प्रोटोकॉल से जुड़े सभी इंतजामों का वित्तीय बोझ आता है. पाकिस्तान की सरकार और सेना इस आयोजन को कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं, जिसके लिए बड़े स्तर पर संसाधनों को जुटाया जा रहा है, ताकि वैश्विक पटल पर एक जिम्मेदार और सक्षम मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की छवि को पुख्ता किया जा सके.

कौन चुकाता है इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग का बिल?

तकनीकी रूप से, शांति वार्ता का सीधा खर्च मेजबान देश ही उठाता है, लेकिन पर्दे के पीछे के आर्थिक गणित अलग होते हैं. कई बार ऐसे आयोजनों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या रणनीतिक साझेदारों से गुप्त फंड या सब्सिडी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इस्लामाबाद में होने वाली इस नई वार्ता के लिए आधिकारिक तौर पर किसी अन्य देश से वित्तीय सहायता की बात सामने नहीं आई है. सारी जिम्मेदारियां फिलहाल पाकिस्तान के बजट और उसके सरकारी खजाने पर ही निर्भर करती नजर आ रही हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के कूटनीतिक दबदबे को बनाए रखने का एक जरिया है.

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सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का भारी बोझ

शांति वार्ता केवल बातचीत की मेज तक सीमित नहीं है, इसके चारों तरफ सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा होता है. हाई-प्रोफाइल अमेरिकी मेहमानों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं, वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और खर्चीला काम है. सड़कों की घेराबंदी, एयरस्पेस का नियंत्रण और होटल के अंदर-बाहर की सुरक्षा पर जो खर्च होता है, वह सरकारी खजाने पर बड़ा दबाव डालता है. 

पिछले वार्ता विवादों के खर्चों से क्या सबक लिए गए?

इस्लामाबाद में होने वाली इन वार्ताओं का वित्तीय इतिहास हमेशा से उलझा हुआ रहा है. अप्रैल 2026 में हुई पिछली शांति वार्ता के दौरान खर्चों को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, उसने कई सवाल खड़े किए थे. तब रिपोर्ट्स के अनुसार, सेरेना होटल जैसे लग्जरी होटलों के बिल भुगतान को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी. जहां कुछ हलकों में यह दावा किया गया कि होटल प्रबंधन ने शांति के नाम पर खर्च को माफ कर दिया था, वहीं होटल नेटवर्क ने ऐसे किसी भी दावे का खंडन कर दिया था. इस अस्पष्टता ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि विपक्ष को भी आलोचना का मौका दिया.

आर्थिक तंगी के बीच कूटनीतिक दांवपेच क्यों?

पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बीच इस आयोजन के करोड़ों रुपयों के खर्च को मैनेज करना है. विपक्ष का यह कड़ा तर्क रहा है कि जब देश में आर्थिक तंगी है, तो ऐसी विफल या अनिश्चित वार्ता पर इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है? सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 20,000 सुरक्षाकर्मियों का खर्च और भारी भरकम रसद का प्रबंध सीधे तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई से होता है. ऐसे में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या शांति वार्ता का यह कूटनीतिक निवेश वास्तव में देश के लिए कोई बड़ा लाभ लेकर आएगा, या यह केवल दिखावे का एक महंगा आयोजन बनकर रह जाएगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 12:19 PM (IST)
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