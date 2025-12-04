हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDebt On America: सबसे कर्जदार देशों में अमेरिका भी शुमार, जानें कौन देता है उसे उधार?

Debt On America: सबसे कर्जदार देशों में अमेरिका भी शुमार, जानें कौन देता है उसे उधार?

Debt On America: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट ने कर्ज में डूबे कुछ देशों की लिस्ट जारी की है. इसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है. आइए जानते हैं अमेरिका को कौन देता है कर्ज.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

Debt On America:  2025 में ग्लोबल इकॉनमी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पब्लिक कर्ज तेजी से बढ़ रहा है. 2030 तक दुनिया भर का कुल सरकारी कर्ज दुनिया की पूरी जीडीपी के बराबर हो सकता है. इस स्थिति को इकोनॉमिस्ट 'टिकिंग टाइम बम' कहते हैं.  सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे देशों की इस लिस्ट में एक नाम सबसे ज्यादा हैरान करता है. यह नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. लेकिन सवाल यह उठता है कि असल में यूनाइटेड स्टेट्स को पैसा कौन उधार देता है. आइए जानते हैं.

अमेरिका की गहरी कर्ज की समस्या 

ज्यादा सरकारी खर्च, बार-बार होने वाले बजट घाटे, ग्लोबल संकट और फाइनेंशियल फैसलों पर राजनीतिक रुकावट की वजह से अमेरिका का नेशनल कर्ज काफी ज्यादा बढ़ चुका है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है अमेरिकी सरकार का कर्ज उसकी जीडीपी के हैरान करने वाले 125% तक पहुंच गया है. कर्ज का यह लेवल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर डालता है क्योंकि अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की रीड की हड्डी का काम करता है. 

अमेरिका को पैसे कौन उधार देता है 

कई देशों के उलट जो विदेशी सरकारों से भारी उधार लेते हैं अमेरिका एक अनोखी स्थिति में है. अमेरिका का ज्यादातर कर्ज उसके अपनी सीमा के अंदर से ही फंड किया जाता है. यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बॉन्ड जारी करता है जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में माना जाता है. इसे कई इंस्टीट्यूशन खरीदतें हैं.

घरेलू इन्वेस्टर 

अमेरिकी सरकार के कुल कर्ज का दो तिहाई हिस्सा खुद अमेरिकियों के पास है. इसमें कई तरह के घरेलू इंस्टीट्यूशन शामिल है. जैसे म्युचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक, कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और आम अमेरिकी इन्वेस्टर. दरअसल जब अमेरिकी सुरक्षित रिटर्न के लिए सरकारी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वह अपनी ही सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं. 

इंट्रा गवर्नमेंटल ट्रस्ट फंड 

अमेरिका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों का नहीं बल्कि फेडरल प्रोग्राम का है. सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल ट्रस्ट फंड जो भविष्य में रिटायर होने वाले और हेल्थ केयर की जरूरत के लिए टैक्स जमा करते हैं अपना सरप्लस अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. 

फेडरल रिजर्व 

अमेरिका फेडरल रिजर्व, देश का सेंट्रल बैंक, सबसे बड़े क्रेडिटर्स में से एक है. यह इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने, महंगाई को कंट्रोल करने और इकोनामी स्टेबल करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है. जब फेडरल रिजर्व ज्यादा बॉन्ड खरीदता है तो वह इकोनॉमी में पैसा डालता है. जब वह उन्हें बेच देता है तो वह पैसा निकाल लेता है.

ये भी पढ़ें:  मॉस्को से भारत आने के लिए किन-किन देशों का एयर स्पेस यूज करेंगे पुतिन? एक क्लिक में देखें डिटेल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 03:29 PM (IST)
Tags :
US Debt America Debt US Lenders
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
हेल्थ
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget