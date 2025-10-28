हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, अगर 6 महीने लेट मिली सैलरी तो कितना पैसा मिलेगा एक साथ?

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, अगर 6 महीने लेट मिली सैलरी तो कितना पैसा मिलेगा एक साथ?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं कि अगर 6 महीने लेट सैलरी मिलती है तो कितना पैसा मिलेगा एक साथ.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद देश भर के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों को अच्छी खबर मिल सकती है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आयोग 18 महीना के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. 

क्या है आठवां वेतन आयोग 

यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन, भक्तों और पेंशन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी रखता है. इसके लागू होने के बाद नया वेतनमान 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग की जगह लेगा. 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य वेतन को इन्फ्लेशन, जीवन यापन की लागत और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप लाना है.

अगर कार्यान्वयन में देरी होती है तो क्या होगा 

यदि वेतन आयोग की सिफारिशें 6 महीने की देरी के बाद लागू होती हैं तो सरकार कर्मचारियों को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करेगी. यानी कि उन 6 महीना के वेतन का अंतर एक साथ दिया जाएगा. इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावित वेतन वृद्धि पूरी तरह से लागू होगी और बकाया राशि कार्यान्वयन शुरू होने पर एक साथ जमा कर दी जाएगी. 

वेतन बकाया गणना 

मान लीजिए कि नए ढांचे के तहत किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 44000 हो जाता है. यह हर महीने 26000 की वृद्धि है. अगर 6 महीने की देरी होती है तो बकाया राशि कुछ इस तरह से की जाएगी. 

₹26,000×6= ₹1,56,000

इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कर्मचारियों को एक साथ ₹1.56 लाख कब का भुगतान दिया जाएगा. हालांकि आपको बता दें कि वास्तविक राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर और लागू फिटमेंट कारक के आधार पर होगी.

अपेक्षित लाभ और फिटमेंट फैक्टर 

ऐसी उम्मीद की जा रही है की आठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹44000 हो सकता है. इसी के साथ 2.46 का फिटमेंट फैक्टर अनुमानित है. इसका मतलब है कि नया वेतन वर्तमान मूल वेतन का लगभग ढाई गुना होगा. वैसे तो आयोग का अभी औपचारिक रूप से गठन नहीं किया गया है, लेकिन इसकी स्वीकृति सरकारी वेतन संरचना में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी. 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद के साथ केंद्रीय कर्मचारी वेतन में अच्छी खासी वृद्धि की भी उम्मीद कर सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि अगर देरी भी होती है तो बकाया राशि का भी अच्छा खासा भुगतान हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 2026 तक भारत में कितना कम हो जाएगा 'नया खून', किस वजह से हो रहा ऐसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Salary Hike Government Employees 8th Pay Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
यूटिलिटी
India SIR: SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget