हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसैलरी में अब तक नहीं जुड़ा 8वें वेतन आयोग का पैसा, जानें सरकार को कितना देना पड़ेगा एरियर?

सैलरी में अब तक नहीं जुड़ा 8वें वेतन आयोग का पैसा, जानें सरकार को कितना देना पड़ेगा एरियर?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सैलरी भले अभी नहीं आई हो, लेकिन कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित है. लागू होते ही सरकार को पिछली तारीख से पूरा एरियर चुकाना होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Jan 2026 04:55 PM (IST)
जनवरी 2026 आते ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगा कि अब सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी. सोशल मीडिया और दफ्तरों में चर्चाएं तेज रहीं कि 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होते ही नया वेतन लागू हो जाएगा. लेकिन महीनों बीत गए, न सैलरी बढ़ी और न पेंशन में बदलाव दिखा. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, पैसा कब मिलेगा और सरकार को कर्मचारियों का कितना एरियर देना पड़ सकता है? 

8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रम क्यों फैला

असल में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. इसी आधार पर यह माना गया कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग अपने आप लागू हो जाएगा. लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था. सच्चाई यह है कि वेतन बढ़ाने का कोई ऑटोमैटिक सिस्टम नहीं होता. 

सैलरी अपने आप क्यों नहीं बढ़ती

वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है. पहले सरकार वेतन आयोग का गठन करती है. इसके बाद आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करता है. फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है. सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर मंजूरी देती है. इसके बाद ही नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होती है. यही वजह है कि 7वें वेतन आयोग की मियाद खत्म होने से सैलरी अपने आप नहीं बढ़ी. 

जनवरी 2026 में क्या बदला और क्या नहीं

जनवरी 2026 में न तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी और न ही पेंशनर्स की पेंशन में कोई बदलाव हुआ. सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को पुरानी सैलरी और पेंशन ही मिल रही है.

8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है

रिपोर्ट्स और पिछले अनुभवों को देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 की दूसरी छमाही या फिर 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं. हालांकि इसमें देरी होने की स्थिति में भी कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कट-ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी. 

एरियर क्या होता है और क्यों मिलेगा

एरियर उस अंतर की रकम होती है जो नई सैलरी लागू होने की तारीख और कट-ऑफ डेट के बीच बनती है. अगर 8वां वेतन आयोग बाद में लागू होता है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से बढ़ी हुई सैलरी का पूरा फायदा दिया जाता है. यानी जितने महीनों की देरी होगी, उतने महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा. 

एरियर का कैलकुलेशन कैसे होगा

मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 50,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग के बाद यह सैलरी बढ़कर 55,000 रुपये हो जाती है. यानी हर महीने 5,000 रुपये का अंतर बन रहा है. अगर आयोग मई 2027 में लागू होता है, तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक कुल 15 महीने का एरियर बनेगा. ऐसे में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल एरियर 75,000 रुपये होगा. यही रकम कर्मचारी को एक साथ दी जाएगी.

पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा

सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स को भी एरियर का लाभ मिलेगा. पेंशन की गणना नई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी और कट-ऑफ डेट से लेकर लागू होने की तारीख तक का अंतर उन्हें एरियर के रूप में मिलेगा.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 11 Jan 2026 04:55 PM (IST)
