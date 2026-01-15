हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईरान और भारत के बीच कितनी है दूरी, अगर कार से जाएं तो कितने दिन लगेंगे?

भारत और ईरान के बीच दूरी रास्तों पर निर्भर करती है. भारत से ईरान की सीधी हवाई दूरी करीब 2,796 से 2,830 किलोमीटर के आसपास है. वहीं अगर सड़क मार्ग की बात करें तो यह दूरी काफी बढ़ जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान में बिगड़ते हालात और सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है. इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार ईरान में रह रहे छात्र, कारोबारी और टूरिस्ट सभी लोगों से अपील की गई है कि वो ईरान से तुरंत निकल जाए और अगले आदेश तक तेहरान की यात्रा करने से बचें. इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों वाले इलाकों में जाने से बचें. साथ ही लोगों से लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है. इस एडवाइजरी के बाद छात्र, कारोबारी और टूरिस्ट वापसी के रास्तों की जानकारी जुटाने लगे हैं. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि भारत से ईरान की दूरी कितनी है और वहां पहुंचने या लौटने के कौन-कौन से रास्ते मौजूद है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान और भारत के बीच दूरी कितनी है और कार से जाने पर कितने दिन लगेंगे.

भारत और ईरान के बीच कुल दूरी कितनी है?

भारत और ईरान के बीच दूरी रास्तों पर निर्भर करती है. भारत से ईरान की सीधी हवाई दूरी करीब 2,796 से 2,830 किलोमीटर के आसपास है. वहीं अगर सड़क मार्ग की बात करें तो यह दूरी काफी बढ़ जाती है. ड्राइविंग रूट से भारत और ईरान के बीच कुल दूरी लगभग 4,150 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है. यानी सड़क से यात्रा करना न सिर्फ लंबा है, बल्कि इसमें कई देशों से होकर गुजरना पड़ता है. ऐसे में भारत से ईरान जाने का सबसे सरल तरीका हवाई यात्रा माना जाता है. दिल्ली से तेहरान की सीधी फ्लाइट में करीब 4.5 घंटे का समय लगता है.

सड़क से ईरान जाना कितना मुश्किल?

सड़क के रास्ते भारत से ईरान जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यह यात्रा दो देशों की सीमा पार करने वाली बन जाती है. आमतौर पर एंट्री वाघा-अटारी बॉर्डर से होती है, इसके बाद क्वेटा होते हुए ताफ्तान, मिर्जावेह बॉर्डर से ईरान में प्रवेश किया जाता है. हालांकि भारत से सड़क के रास्ते ईरान जाने के लिए पाकिस्तान के वीजा नियम और सुरक्षा संबंधी चिंता इस रूट को भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल बना देता है. ऐसे में कार या सड़क मार्ग से ईरान जाना सही नहीं माना जाता है.

अगर कार से ईरान जाएं तो कितने दिन लग सकते हैं?

अगर कोई व्यक्ति कार से भारत से ईरान जाने की योजना बनाता है, तो उसे कई दिन लग सकते हैं. सड़क की कंडीशन, बॉर्डर क्लीयरेंस, सुरक्षा जांच और रुकने के समय को मिलाकर यह यात्रा कई दिनों से लेकर हफ्ते से ज्यादा भी खिंच सकती है.

Published at : 15 Jan 2026 07:02 AM (IST)
