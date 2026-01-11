क्या कोई हिंदू बन सकता है पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, क्या है वहां का संविधान?

भारत में नेताओं के बयान अक्सर सीमाओं के पार जाकर तुलना की वजह बन जाते हैं. हाल ही में एक बयान ने भारतीय संविधान और पाकिस्तानी संविधान को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है. सवाल सीधा है कि क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या वहां का संविधान इसकी इजाजत देता है? और भारत का संविधान इस मामले में कितना अलग है? आइए इस रिपोर्ट में समझें.

बयान से शुरू हुई बहस

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय संविधान की समावेशी भावना का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका सपना है कि भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली बेटी बने. इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के संविधान में किसी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोका गया है, लेकिन भारत की पहचान हिंदू सभ्यता से जुड़ी है, इसलिए हमें भरोसा है कि कोई हिंदू ही भारत का प्रधानमंत्री होगा. इसी के जवाब में ओवैसी ने भारतीय संविधान और पाकिस्तानी संविधान की तुलना करते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया.

ओवैसी ने पाकिस्तान का उदाहरण क्यों दिया?

ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान ऐसा करता है. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम नागरिकों को शीर्ष संवैधानिक पदों पर पहुंचने से रोका गया है. उनका तर्क था कि भारत में बाबासाहेब आंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है, जबकि पाकिस्तान में स्थिति अलग है.

पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है

यहां यह समझने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान का संविधान इसे लेकर क्या कहता है. पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ था. इसके अनुसार पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया है. वहां के संविधान में साफ लिखा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री केवल मुसलमान ही हो सकता है. यही नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए भी मुस्लिम होना अनिवार्य शर्त है. यानी पाकिस्तान में कोई हिंदू, सिख, ईसाई या किसी अन्य धर्म से जुड़ा व्यक्ति न तो प्रधानमंत्री बन सकता है और न ही राष्ट्रपति.

क्या कभी गैर-मुस्लिम शीर्ष पद पर पहुंचा

इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम नागरिकों को संसद, मंत्री या न्यायपालिका जैसे पदों पर जगह मिली है, लेकिन सर्वोच्च कार्यकारी पदों पर नहीं. संविधान की वजह से यह कानूनी रूप से संभव ही नहीं है. इसलिए अगर कोई हिंदू या अन्य गैर-मुस्लिम नागरिक कितना भी योग्य क्यों न हो, वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है.

भारत का संविधान क्या कहता है

इसके उलट भारत का संविधान पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद के लिए धर्म से जुड़ी कोई शर्त नहीं रखी गई है. भारत का कोई भी नागरिक, जो संविधान द्वारा तय योग्यता पूरी करता हो, वह देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है. यही वजह है कि भारत में अलग-अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग बड़े संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं.

भारत में समावेशिता की मिसाल

भारत ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिखाया है कि धर्म सत्ता की राह में बाधा नहीं है. देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सेनाध्यक्ष जैसे पदों पर अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं. यह सब भारतीय संविधान की उस सोच का नतीजा है, जिसमें नागरिक की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसकी नागरिकता से तय होती है.

