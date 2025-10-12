'मनोज बाजपेयी के आगे को-स्टार्स को पूरा जोर लगाना पड़ता है', 'द फैमिली मैन 3' स्टार प्रियामणि का खुलासा
The Family Man 3: प्रियामणि ने बताया कि मनोज बाजपेयी के साथ काम करना हर एक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है. उन्होंने कहा कि उनकी शानदार एक्टिंग के सामने हर को-स्टार को अपना पूरा दम लगाना पड़ता है.
प्रियामणि बहुत जल्द फेमस वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के सीजन-3 में दिखाई देंगी. इस सीरीज में वह मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ फिर से काम करती दिखेंगी. प्रियामणि ने मनोज के साथ अपना शूटिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने बताया कि मनोज बाजपेयी की शानदार एक्टिंग के आगे को-स्टार्स को पूरा जोर लगाना पड़ता है.
एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछे जाने पर प्रियामणि ने आईएएनएस से कहा- 'मेरा मानना है कि हम दोनों बहुत सहज कलाकार हैं. जब भी मनोज सर सेट पर होते हैं, हम किसी भी टेक पर जाने से पहले पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन आपको उनके आसपास बहुत सतर्क रहना होता है हमेशा. आप कभी नहीं जानते कि वो आपको क्या सरप्राइज दे दें, इसलिए आपको समझदारी से एक्टिंग करनी होती है.'
'द फैमिली मैन 3' में अपने रोल पर की बात
प्रियामणि ने कहा- 'मुझे नहीं लगता कि मेरे कैरेक्टर सुचि में कोई नेगेटिव पहलू है. उसके नजरिए से वो बिल्कुल सही है. आखिरकार वो बस चाहती है कि उसे सुना जाए, उसे भी अहमियत मिले. वो चाहती है कि कोई उसके साथ बैठे, उसके आसपास क्या हो रहा है, खासकर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में, इस बारे में बातचीत करे. इस लिहाज से उसका रुख जायज है. इस रोल से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है.
उन्होंने आगे कहा- 'मैं इस रोल के अपराध बोध या तनाव के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती. लेकिन एक किरदार के तौर पर, सुचि, काफी निखर गई है. इस बार उसे कई सीन में आप देखेंगे. इस सीरीज के पार्ट-3 के रिलीज होने के बाद आपको और भी समझ आ जाएगा.'
दीपावली पर लौटेगी 'फैमिली मैन 3'
प्रियामणि अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'द फैमिली मैन 3' में सुचित्रा तिवारी के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं. राज और डीके ने इस सीरीज को बनाया है. इसमें मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा जैसे स्टार्स भी हैं. इसका नया सीजन दीपावली के आसपास रिलीज हो सकता है.
