बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के कार्यक्रम को होस्ट किया. इस दौरान काजोल और किंग खान अपनी फिल्म के गानों पर परफॉर्म करते दिखे, दोनों ने मिलकर 90 के दशक के रोमांस के जादू को स्टेज पर जिंदा कर दिया. आईएएनएस ने इस अवॉर्ड नाइट को विशेष तौर पर कवर किया. दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस जोड़ी को एक बार फिर साथ देख कर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं.

इस दौरान शाहरुख खान ने मंच पर खुलासा किया कि बीमारी से जूझने के बावजूद, काजोल उनके अनुरोध पर अहमदाबाद आईं और मंच पर उनके साथ परफॉर्म करने को तैयार हुईं. यह काजोल की काम के लिए कमिटमेंट और डेडीकेशन को दिखाता है.

View this post on Instagram A post shared by King Khan Diaries (@kingkhandiaries)



किंग खान और काजोल ने बिखेरा 90 के दशक का जादू

फिल्मी सितारों से सजी इस अवॉर्ड नाइट में शाहरुख और काजोल ने अपने हिट गानों 'तुझे देखा तो', 'सूरज हुआ मद्धम', और 'ये लड़का है दीवाना' पर डांस किया. वो फिल्म 'डीडीएलजे' के आइकॉनिक पोज को भी स्टेज पर दोहराते दिखाई दिए.स्टेज पर शाहरुख नेवी ब्लू सूट में हैंडसम लग रहे थे, जबकि काजोल काली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

ये परफॉर्मेंस दिल को छू लेने वाले पलों से भरपूर थी, जिसका समापन मंच पर शाहरुख और काजोल के बीच एक गर्मजोशी भरे गले मिलने के साथ हुआ. इसके बाद दोनों कलाकारों के दोस्त और होस्ट करण जौहर ने भी दौड़कर उनको गले लगा लिया.

खिलाड़ी कुमार ने न्यू कमर्स को दी टिप्स

इस शानदार अवॉर्ड नाइट में कई दूसरी हस्तियों ने भी दमदार परफॉर्मेंस दी. सिद्धांत चतुर्वेदी ने दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर को 'चाहे कोई मुझे' गाने पर डांस करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. कृति सेनन ने 'हरे रामा हरे कृष्णा' गाने पर डांस करते हुए अभिनेत्री जीनत अमान को सलामी दी. वहीं अक्षय कुमार ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद नए कलाकारों को कुछ टिप्स भी दी. इस दौरान उन्होंने नए कलाकारों को अनुशासन में रहने की अहमियत भी बताई.

शोले के 50 साल पूरे होने का मनाया गया जश्न

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' को रिलीज हुए 50 साल पूरे होने का जश्न भी 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में मनाया गया और इस मौके पर सुपरस्टार शाहरुख खान और मशहूर निर्देशक-प्रोड्यूसर करण जौहर ने फिल्म के दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी को विशेष सम्मान दिया.