हिंदी न्यूज़मनोरंजनWeb Series'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद

'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद

Romantic Web Series: 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाने वाला है. इस खास मौके पर आप अपने पार्टनर के साथ ये रोमांटिक वेब सीरीज देख सकते हैं. जो आपके अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला देगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Feb 2026 04:31 PM (IST)
14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाने वाला है. इस खास मौके पर वैसे तो कपल्स बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं. लेकिन अगर आपके अब तक कोई प्लान नहीं बनाया है और केवल घर पर बैठकर चिल करने का मूड है. तो ऐसे में हमने आपके लिए रोमांटिक वेब सीरीज की एक लिस्ट तैयार की है, इस लिस्ट में वो सारी वेब सीरीज हैं जो आप 14 फरवरी को पार्टनर के साथ बैठकर देख सकते हैं और वैलेंटाइन वीक में प्यार और रोमांस घोल सकते हैं. 

मिसमैच्ड

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
प्राजक्ता कोहली और रोहित सराफ स्टारर इस वेब सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं. इसका फाइनल सीजन इसी साल आने वाला है. ये एक लव स्टोरी है जो कॉलेज लाइफ, अरेंज मैरिज, लव मैरिज रिलेशनशिप्स के उतार- चढ़ाव सबकुछ एक साथ दिखाने वाली है. आपको अपने पार्टनर के साथ ये सीरीज देखते हुए अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे.

लिटिल थिंग्स

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
काव्या और ध्रुव की ये लव स्टोरी बहुत प्यारी है. इस सीरीज के सीरे सीजन आ चुके हैं. अगर आपके अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और यदि देख चुके हैं तो एक बार फिर से भी इसे देखा जा सकता है. ये सीरीज बहुत प्यारी है.

फ्लेम्स

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
ये वेब सीरीज कॉलेज, कोचिंग, स्टुडेंट्स के बीच करियर की चिंता और प्यार सबकुछ दिखाती है. इस सीरीज को देखते हुए आपको पूरा कोचिंग और कॉलेज वाला टाइम याद आ जाएगा. इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप भी पार्टनर के साथ ये सीरीज जरूर देखें. 

कॉलेज रोमांस

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
कॉलेज में तीन दोस्तों का ग्रुप, जिनकी अपनी अलग- अलग लव लाइफ चल रही है. 'कॉलेज रोमांस' वेब सीरीज इसी पर आधारित है. इस सीरीज को देखकर आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे और उस समय का क्रश भी याद आ जाएगा.

हाफ लव हाफ अरेंज्ड

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद

मानवी गगरू और करण सिंह वाही स्टारर ये सीरीज मिनी टीवी पर उपलब्ध है. इस सीरीज में मानवी की लव लाइफ और उनका कंफ्यूजन देखकर आपको भी एहसास होगा कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो है. ये वेब सीरीज भी आप अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें. ये वैलेंटाइन वीक को और भी खास बना देंगी.

देहाती लड़के

मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
कुशा कपिला, आसिफ खान और शाइन पांडे स्टारर वेब सीरीज 'देहाती लड़के' कॉलेज में एडमिशन के बाद पहले प्यार की फीलिंग वाला एहसास दिलाती है. ये वेब सीरीज आपको अपने कॉलेज के समय की याद दिला देगी और पहला प्यार या पहला क्रश तो जरूर याद दिलाएगी.

Published at : 12 Feb 2026 04:31 PM (IST)
Valentine's Day Romantic Web Series Valentines Day 2026
Embed widget