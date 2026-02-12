शाहिद कपूर फाइनली अपनी साल 2026 की पहली रिलीज ओ'रोमियो के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. पिछले साल देवा में ACP देव अम्ब्रे के रोल में अपनी परफॉर्मेंस से फैंस को हैरान करने के बाद, शाहिद अब मच अवेटेड ‘ओ'रोमियो’ के साथ इस शुक्रवार, 13 फरवरी को धमाल मचाने के लिए तैयार है.

एक्शन थ्रिलर कही जा रही इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है और इसमें तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म को लेकर पहले ही काफी बज बन चुका है और इसकी खूब एडवांस बुकिंग भी हो रही है. इस बीच ‘ओ'रोमियो’ का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

ओ'रोमियो का फर्स्ट रिव्यू आउट

एक्टर से क्रिटिक बने कुलदीप गढ़वी ने शाहिद कपूर की ओ'रोमियो का पहला रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है, ओ'रोमियो एक ज़बरदस्त एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर है जिसमें ज़बरदस्त ड्रामा और मज़बूत इमोशनल बातें हैं, जो एक मज़बूत असर छोड़ती हैं.

एक डिटेल्ड रिव्यू में, कुलदीप ने लिखा, "ओ'रोमियो एक बोल्ड और दमदार रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है जो एकतरफ़ा जुनून को इंटेंस क्राइम ड्रामा के साथ जोड़ती है." उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडावाल द्वारा निर्मित ये फ़िल्म रॉ इमोशन, स्केल और इंटेंसिटी दिखाती है. गढ़वी ने शाहिद की एग्रेसिव और निडर परफॉर्मेंस की भी तारीफ़ की, और इसे उनके करियर का सबसे अहम पल बताया.

साथ ही, उन्होंने कहा कि तृप्ति ने कहानी को इमोशनल डेप्थ दी है और कुल मिलाकर, फिल्म की अपील को बढ़ाया. उन्होंने ओ'रोमियो को पांच में से चार स्टार दिए. कुलदीप गढ़वी ने शाहिद स्टारिंग फिल्म को "बाप लेवल की फिल्म, एक पूरा मास + क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस" बताया.

ओ रोमियो के बारे में

हुसैन ज़ैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ़ मुंबई ओ'रोमियो के लिए इंस्पिरेशन थी. बता दें कि कमीने, हैदर और रंगून के बाद, विशाल भारद्वाज का शाहिद ने इस फिल्म में चौथा कोलेबोरेशन किया है. असल में, नौ साल अलग रहने के बाद डायरेक्टर और एक्टर के रीयूनियन को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. अब देखने वाली बात होगी कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद क्या ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं.