मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और दिमाग घुमा देने वाली मर्डर मिस्ट्री हो, तो आपके लिए एक दमदार सीरीज मौजूद है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही कोरियन सीरीज 'द आर्ट ऑफ सारा' इन दिनों काफी चर्चा में है. यह सिर्फ एक मर्डर केस की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी परतें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी.

हर सीरीज में उठते है सवाल

सीरीज की शुरुआत एक चौंकाने वाली हत्या से होती है. पहला ही सीन इतना असरदार है कि दर्शक तुरंत कहानी से जुड़ जाता है. लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. हालांकि यह सवाल उठता है कि क्या सारा की हत्या हुई है? या फिर सारा ही इस कहानी की असली गुनहगार है? यही उलझन पूरी सीरीज को दिलचस्प बनाती है. हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि अब सच सामने आ गया, लेकिन अगले ही पल कहानी नया मोड़ ले लेती है.

महंगे ब्रांड्स का लोगों पर असर

यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, सीरीज की असली ताकत इसकी गहराई में छिपी है. कहानी बड़े ही स्मार्ट तरीके से दिखाती है कि कैसे महंगे ब्रांड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल लोगों की सोच पर असर डालते हैं. किस तरह मार्केटिंग हमारे दिमाग को प्रभावित करती है और हमें ऐसी चीजों की चाहत दिलाती है, जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती. सीरीज यह सवाल उठाती है कि क्या हम सच में अपनी पसंद से चीजें खरीदते हैं या फिर हमें ऐसा करने के लिए तैयार किया जाता है?

सारा के किरदार को समझना मुश्किल

कहानी में सारा कभी वह बेबस नजर आती है, तो कभी बेहद चालाक. दर्शक बार-बार अपना सोचने पर मजबूर हो जाता है. हर एपिसोड के अंत में ऐसा ट्विस्ट आता है कि अगला एपिसोड तुरंत देखने का मन करता है. अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर किरदार कुछ छिपा रहा हो, जहां सच धीरे-धीरे सामने आए और अंत तक सस्पेंस बना रहे, तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट है.