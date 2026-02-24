हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनWeb Seriesमर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज

मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज

Korean Murder Mystery Series: अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन है, तो आपके लिए खुशखबरी है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई कोरियन सीरीज 'द आर्ट ऑफ सारा' एक ऐसी सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री है, जो आपको हर एपिसोड में कुछ नया अनुभव देगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और दिमाग घुमा देने वाली मर्डर मिस्ट्री हो, तो आपके लिए एक दमदार सीरीज मौजूद है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही कोरियन सीरीज 'द आर्ट ऑफ सारा' इन दिनों काफी चर्चा में है. यह सिर्फ एक मर्डर केस की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी परतें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. 

हर सीरीज में उठते है सवाल 

सीरीज की शुरुआत एक चौंकाने वाली हत्या से होती है. पहला ही सीन इतना असरदार है कि दर्शक तुरंत कहानी से जुड़ जाता है. लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. हालांकि यह सवाल उठता है कि क्या सारा की हत्या हुई है? या फिर सारा ही इस कहानी की असली गुनहगार है? यही उलझन पूरी सीरीज को दिलचस्प बनाती है. हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि अब सच सामने आ गया, लेकिन अगले ही पल कहानी नया मोड़ ले लेती है. 

महंगे ब्रांड्स का लोगों पर असर 

यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, सीरीज की असली ताकत इसकी गहराई में छिपी है. कहानी बड़े ही स्मार्ट तरीके से दिखाती है कि कैसे महंगे ब्रांड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल लोगों की सोच पर असर डालते हैं. किस तरह मार्केटिंग हमारे दिमाग को प्रभावित करती है और हमें ऐसी चीजों की चाहत दिलाती है, जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती. सीरीज यह सवाल उठाती है कि क्या हम सच में अपनी पसंद से चीजें खरीदते हैं या फिर हमें ऐसा करने के लिए तैयार किया जाता है?

सारा के किरदार को समझना मुश्किल 

कहानी में सारा कभी वह बेबस नजर आती है, तो कभी बेहद चालाक. दर्शक बार-बार अपना सोचने पर मजबूर हो जाता है. हर एपिसोड के अंत में ऐसा ट्विस्ट आता है कि अगला एपिसोड तुरंत देखने का मन करता है. अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर किरदार कुछ छिपा रहा हो, जहां सच धीरे-धीरे सामने आए और अंत तक सस्पेंस बना रहे, तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट है. 

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Korean Murder Mystery Series The Art Of Sara Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Web Series
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
Web Series
प्यार या परिवार? 'संगमरमर' के ट्रेलर में दिखी बलिदान और भावनाओं की अनोखी दास्तां
प्यार या परिवार? 'संगमरमर' के ट्रेलर में दिखी बलिदान और भावनाओं की अनोखी दास्तां
Web Series
'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
Web Series
भारत की सबसे फेवरेट सीरीज़ अब बड़े पर्दे पर देगी दस्तक, 'मिर्ज़ापुर द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी
भारत की सबसे फेवरेट सीरीज़ बड़े पर्दे पर आने को तैयार मिर्ज़ापुर:द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी
Advertisement

वीडियोज

Uday Bhanu Arrest:उदय भानु की गिरफ्तारी पर संग्राम, Rahul Gandhi बोले 'मेरे बब्बर शेर' | Congress
IT Stocks में भूचाल: Dot-Com Crash 2.0 या AI Revolution का Buying Opportunity? | Paisa Live
₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
PAK vs ENG: अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
हेल्थ
Holi 2026 Warning: सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
शिक्षा
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget