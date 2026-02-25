अरमान की हेकड़ी निकालेगी कावेरी पोद्दार, विद्या की हरकतों से उठेगा पर्दा?

ये रिश्ता क्या कहलाता है का हाल बेशक टीआरपी रिपोर्ट में बुरा हो. लेकिन, मेकर्स आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न दिखाकर शो को मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. शो में देखने को मिला कि अभिरा और अरमान की 8 साल बाद मुलाकात हुई है.

हालांकि, दोनों के बीच नई जंग की शुरुआत हो चुकी है. शो में देखने को मिला कि अरमान गुस्से में अभिरा को धमकी देता है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुस्से में अभिरा रेस्टोरेंट जाती है. इसी दौरान उसको वो आदमी मिलता है, जिसने उसे धमकी दी होती है.

अरमान पर भड़केगी अभिरा

अभिरा को वो फ्री में एडवाइज दे रहा होता है. लेकिन, वो गुस्से में आकर अरमान के मुंह पर वाइन फेंक देती है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान को अभिरा फटकार लगाती है. वो साफ शब्दों में कह देती है कि अब उनका राउंड 2 शुरू हो रहा है.

वहीं पोद्दार हाउस में सभी लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं. इसी दौरान सभी लोगों के लिए मनीषा गिफ्ट लेकर आती है. वहीं, विद्या तमाशा करने लगती है. विद्या सबसे कहती है कि वो लोग वैलेंटाइन ना मनाएं. लेकिन संजय, मनीषा और तान्या सभी उसकी बातों को मानने से इंकार कर देते हैं.

इसी बीच कावेरी पोद्दार भी गुस्सा हो जाती है और विद्या को खरी-खोटी सुनाती है. अब जब सभी लोग बाहर जाने को होते हैं, इसी बीच अरमान वहां आ जाता है और सभी पर गुस्सा करता है. वो सारे फूल और गिफ्ट को तोड़ देता है. विद्या उसको शांत करवाने की कोशिश करती है.

इसी बीच कावेरी पोद्दार सामने से आकर अरमान को काफी खरी-खोटी सुनाती है. वो उसे खुदगर्ज करती है. उसके बाद अरमान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है. वो सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह देता है. उसी दौरान मेहर की कॉल आती है और अरमान विद्या को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है. वो ऑफिस में जाकर खूब शराब पीने वाला है.

