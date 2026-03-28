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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'हर दो-चार साल में करवा ही देते हैं', शादी की खबरों पर करण कुंद्रा ने दिया मजेदार जवाब

'हर दो-चार साल में करवा ही देते हैं', शादी की खबरों पर करण कुंद्रा ने दिया मजेदार जवाब

Karan Kundrra on Marriage: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों फिर शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है. इसी बीच करण ने एक्स पर एक मजेदार ट्वीट किया, जिसके बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 09:28 PM (IST)
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टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर चर्चा में हैं. दोनों की शादी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार खबरें सामने आ रही थीं, जिससे फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए थे. हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ये जोड़ी शादी कब करेगी. इसी बीच करण कुंद्रा ने शादी की खबरों पर अपनी मजेदार प्रतिक्रिया दी है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

शादी की खबरों पर क्या बोले करण?

करण कुंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. ऐसे में एक्टर ने प्रतिक्रिया देने के लिए भी सोशल मीडिया को ही चुना. करण ने अपने ऑफिशियल x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक ट्वीट कर लिखा, 'शादी-वादी तो हर दो-चार साल में करवा ही देते हैं, भिंडी मामू कैसे क्यूट हैं?' बस फिर क्या था, इस ट्वीट के बाद फैंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी. और देखते ही देखते ये ट्वीट वायरल हो गया.

यूजर्स के रिएक्शंस

एक यूजर ने मजाक में कहा कि 'भिंडी मामू बहुत क्यूट हैं और रही बात शादी की, तो वो हम मजाक करते रहते है अपना दिल खुश करने के लिए.' तब करण ने इसका जवाब दिया, 'तुम्हारे मजाक के चक्कर में आर्टिकल आ जाते हैं.' इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि 'गोला को सिखाओ कि या तो मामा मामी बोले, या तो मासा मासी. दोनों को मामा मासी बुलवाते हो, भाई बहन बन जाओगे.' तब करण एक मजेदार जीआईएफ रिप्लाई में भेजते है, जिससे साफ है कि अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है.

हर दो-चार साल में करवा ही देते हैं', शादी की खबरों पर करण कुंद्रा ने दिया मजेदार जवाब

सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं तस्वीरें

बता दें, दोनों की मुलाकात रियलिटी शो बिग बॉस 15 में हुई थी. वहीं से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. शो के बाद भी दोनों हमेशा साथ नजर आते हैं और एक-दूसरे के लिए अपना प्यार दिखाते हैं. फैंस को उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर भी दोनों की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. हालांकि, शादी को लेकर कई बार अफवाहें उड़ीं, लेकिन अब तक दोनों ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

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Published at : 28 Mar 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kundrra
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