हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा उठाएगी मेहर के काले राज से पर्दा,धमाकेदार ट्विस्ट को देख फैंस ने कहा-ये है असली प्रोमो

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा उठाएगी मेहर के काले राज से पर्दा,धमाकेदार ट्विस्ट को देख फैंस ने कहा-ये है असली प्रोमो

ये रिश्ता में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. हाल ही में मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद अपकमिंग एपिसोड को लेकर दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है का पिछले कई महीनों से टीआरपी लिस्ट में बहुत बुरा हाल था. अब मेकर्स ने ठान लिया है कि फिर से इस शो की एंट्री टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में करवाकर रहेंगे. यही वजह है कि शो में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं.

इतना ही नहीं शो का जो लेटेस्ट प्रोमो रिलीज हुआ है वो बहुत ही धमाकेदार और इंट्रेस्टिंग है.लेटेसेट प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि मेहर अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है. लाल जोड़ा पहन वो दुल्हन बन चुकी होती है.

अभिरा करेगी मेहर को एक्सपोज

तभी उसके पास अभिरा आकर कहती है,'कब तक अपना असली चेहरा छिपाओगी मेहर?'उसके बाद मेहर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अभिरा के पीछे जाने लगती है. इसी बीच अरमान वहां आ जाता है और कहता है,'तुमने ऐसा क्यों किया मेहर. मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेला.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

इतना कहकर अरमान वहां से चला जाता है. मेहर उसके बाद अरमान-अरमान चिलाती रहती है.उसके बाद अभिरा कहती है,'तुम्हारा असली चेहरा अरमान के सामने आने वाला है.खेल खत्म.'इस प्रोमो को देखने के बाद लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं.

शो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए कह रहे हैं,'ये होता है प्रोमो.'एक यूजर ने कहा इसी प्रोमो का तो इंतजार था. शो में अब तक देखने को मिला कि दिशा और आर्यन की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. दिशा और आर्यन की शादी के बाद अरमान और मेहर की शादी का मुहूर्त है.


Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा उठाएगी मेहर के काले राज से पर्दा,धमाकेदार ट्विस्ट को देख फैंस ने कहा-ये है असली प्रोमो

अपनी बेटी माइरा की जिद की वजह से अरमान ये शादी करने वाला है. वहीं, अरमान और माइरा को अब मुक्ति की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि वही वाणी है. वहीं, दूसरी तरफ मेहर बेहद खुश हो रही होती है कि उसकी शादी अरमान से होने जा रही है. वो अरमान से जाकर बात करती है, लेकिन वो उसे डांट देता है.

ये भी पढ़ें:-'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा कहती थी..'

Published at : 08 Apr 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा उठाएगी मेहर के काले राज से पर्दा,धमाकेदार ट्विस्ट को देख फैंस ने कहा-ये है असली प्रोमो
अभिरा उठाएगी मेहर के काले राज से पर्दा,धमाकेदार ट्विस्ट को देख फैंस ने कहा-ये है असली प्रोमो
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
टेलीविजन
Video: पिता के अंतिम संस्कार में दिशा वकानी का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, कैमरा देख छिपाया चेहरा
पिता के अंतिम संस्कार में दिशा वकानी का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, कैमरा देख छिपाया चेहरा
टेलीविजन
Rajat Dalal ने रिवील किया अपनी पत्नी का नाम, हल्दी सेरेमनी का वीडियो वायरल
रजत दलाल ने रिवील किया अपनी पत्नी का नाम, हल्दी सेरेमनी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब, पढ़ें क्या कहा?
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब
चुनाव 2026
Kerala Election: वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल
वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, वीडियो से सियासत गरमाई; कांग्रेस ने EC पर भी उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
क्रिकेट
सौरव गांगुली ने बताई KKR की सबसे बड़ी गलती, जानें रिंकू सिंह को लेकर क्या बोले दादा?
सौरव गांगुली ने बताई KKR की सबसे बड़ी गलती, जानें रिंकू सिंह को लेकर क्या बोले दादा?
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
हेल्थ
Moringa Leaves Benefits: मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget