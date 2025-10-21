कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
सोशल मीडिया पर नोरा फतेही की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसे देख यूजर्स का दिमाग भी चकरा गया है. फोटो में एक्ट्रेस कोरियन एक्टर संग नजर आ रही है. दोनों के चेहरों पर हल्दी लगी हुई है.
बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अपने खूबसूरत लुक और मूव्स के जरिए लोगों के दिलों पर छाई रहती हैं. लेकिन इस वो वक्त कोरियन एक्टर और सिंगर ली मिन की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल दोनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दोनों के चेहरों पर हल्दी लगी हुई है. ये तस्वीर देख यूजर्स अब एक्ट्रेस से तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.
ली मिन की दुल्हन बनेंगी नोरा?
नोरा फतेही और ली मिन की ये तस्वीरें एक्ट्रेस के फैनपेज अकाउंट पर शेयर की गई हैं. तस्वीरों में नोरा येलो कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने बालों में गजरा, माथे पर बिंदी और एक हैवी नेकलेस पहना हुआ है. एक्ट्रेस ने हाथों में मेहंदी भी रचा रखी है. वहीं ली मिन फोटोज में पीला कुर्ता पहने हुए हैं. इन तस्वीरों में दोनों के चेहरे पर हल्दी लगी दिख रही है. ऐसे में यूजर्स को लग रहा है कि नोरा जल्द ही ली मिन की दुल्हन बनने जा रही हैं और ये उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हैं.
लोगों ने पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने पूछा, ‘शूटिंग वाली तस्वीरें हैं या फिर रियल?’ एक ने लिखा – ‘कह दो कि ये झूठ है.’ तीसर ने पूछा – ‘मैम आप शादी कर रही हैं? ‘ एक यूजर ने कहा, ‘पहली नजर में तो मेरा दिल ही टूट गया था.’ अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि नोरा और ली मिन शादी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें रियल नहीं बल्कि फेक हैं. इनको किसी ने AI की मदद से बनाया है.
नोरा फतेही वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो नोरा फतेही इस वक्त फिल्म ‘थामा’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में एक्ट्रेस का 'दिलबर की आंखों का' आइटम नंबर है. जो हाल ही में रिलीज हुआ है. गाने में नोरा ने अपने डांस से एक बार फिर तहलका मचा दिया है. हर कोई उनकी मूव्स पर दिल हार बैठा है.
