सना खान ने बसीर अली के साथ फोटो खिंचवाने से किया इनकार
हाल ही में सना खान और बसीर अली का पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दोनों को एक इवेंट में देखा गया, जहां पैपराज़ी ने उनसे साथ में फोटो खिंचवाने के लिए कहा. वीडियो में दिखा कि सना अपने पति के साथ खड़ी थीं. बसीर अली भी वहां मौजूद थे. जब फोटोग्राफर्स ने दोनों से साथ में फोटो खिंचवाने को कहा, तो सना ने शालीनता से इसे मना कर दिया.
सना खान ने बसीर अली संग फोटो खिंचवाने से किया मना, जानें पूरा मामला
Sana Khan-Baseer Ali: सना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में पैप्स सना खान से बसीर अली के साथ पोज करने को कहते हैं, लेकिन सना खान मना कर देती हैं.
फिल्म और टीवी की पुरानी एक्ट्रेस सना खान, जिन्हें लोग बिग बॉस सीज़न 6 से जानते हैं, ने 2020 में इंडस्ट्री छोड़कर अनास सैय्यद से शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन को इस्लाम की स्पिरिचुअलिटी को समर्पित कर दिया और लोगों से मिलने-जुलने में अब सख्त नियम रखती हैं. हाल ही में एक मौका आया जब पैपराजी ने उनसे कहा कि वो बसीर अली के साथ फोटो खिंचवाएं. सना ने बहुत शांति से मना कर दिया. ये थोड़ी अजीब सिचुएशन तो थी, लेकिन दोनों ने बड़े ही सलीके से सब हैंडल किया.
इस दौरान बसीर अली ने इसे प्रोफेशनली हैंडल किया. उन्होंने पैपराज़ी से कहा, 'हम यहीं खड़े रहते हैं,' और रिस्पेक्टफुली दूरी बनाए रखी. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. लोगों ने रेड हार्ट और हार्ट आई इमोजी शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, 'क्यूट सना,' तो किसी ने कहा, 'ब्यूटीफुल.'
सना खान ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर की बात
सना खान ने हाल ही में अपने बॉलीवुड छोड़ने और नए जीवन की शुरुआत के फैसले पर भी खुलकर बात की. एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए बेहद निजी. और उन्होंने इसे अपने तरीके से अपनाया. सना खान ने अपनी शादी के बारे में खुलासा किया, 'जब हमारी शादी फाइनल हुई, यह एक टॉप सीक्रेट था, मेरे माता-पिता के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था. यहां तक कि दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं पता था. जब मैं मेंहदी लगवा रही थी, तो मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है. मैंने कहा, इसे खाली छोड़ दो, अगले समय लिख देंगे.'
सना ने उन आलोचनाओं का जवाब भी दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके पति ने उनके फैसलों को प्रभावित किया. उन्होंने कहा, 'कोई आपको ब्रेनवॉश नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होता. मैं सिर्फ शांति चाहती थी. इंसान पैसा, नाम, इज्जत सब पा सकता है, लेकिन आखिर में हर कोई अंदर की शांति ढूंढता है.'
