हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट

गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट

गोल्डी बहल की 24 जनवरी को बर्थडे पार्टी रखी गई. इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे नजर आए. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jan 2026 09:10 AM (IST)
गोल्डी बहल की 24 जनवरी को बर्थडे पार्टी रखी गई. इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे नजर आए. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें वायरल हैं.

एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल ने 24 जनवरी को बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस बर्थडे पार्टी में तमाम सितारे पहुंचे. गोल्डी की बहन सृष्टि भी इस पार्टी का हिस्सा बनीं,

1/7
ऋतिक रोशन पार्टी में ऑल ब्लैक लुक में दिखे. वो वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे.
ऋतिक रोशन पार्टी में ऑल ब्लैक लुक में दिखे. वो वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे.
2/7
ऋतिक को इस हाल में देख फैंस चिंता में आ गए. बता दें कि ऋतिक के पैर में इंजरी हुई थी, जिससे वो रिकवर कर रहे हैं.
ऋतिक को इस हाल में देख फैंस चिंता में आ गए. बता दें कि ऋतिक के पैर में इंजरी हुई थी, जिससे वो रिकवर कर रहे हैं.
Published at : 25 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Abhishek Bacchan Seema Khan HRITHIK ROSHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
हेल्थ
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget