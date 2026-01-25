एक्सप्लोरर
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की 24 जनवरी को बर्थडे पार्टी रखी गई. इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे नजर आए. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें वायरल हैं.
एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल ने 24 जनवरी को बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस बर्थडे पार्टी में तमाम सितारे पहुंचे. गोल्डी की बहन सृष्टि भी इस पार्टी का हिस्सा बनीं,
Published at : 25 Jan 2026 09:10 AM (IST)
