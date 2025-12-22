उर्फी जावेद की डर से हालत खराब, सुबह 5 बजे पहुंचीं पुलिस स्टेशन

उर्फी जावेद आएं दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. वहीं अब वो एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल उर्फी के साथ भयानक घटनाएं घट रही हैं और ऐसा खुद उर्फी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया है.

इसी वजह से वह सुबह सुबह मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पहुंच गईं. इस मौके पर वो अपनी बहन डॉली के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर नजर आईं. उर्फी और डॉली ने तस्वीर शेयर की है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है.

उर्फी जावेद का पोस्ट

उर्फी जावेद और उनकी बहन आज यानी 22 दिसंबर की सुबह 5 बजे दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन पहुंचीं. इस मौके की एक तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें वो अपनी बहन के साथ दिख रही हैं.

इस तस्वीर में दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई नजर आ रही हैं. उर्फी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में हूं. ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस रहा. मैं और मेरी बहनें एक मिनट भी नहीं सोई हैं.'





उर्फी जावेद की इस स्टोरी को उनकी बहन ने भी री-पोस्ट किया है और उसके साथ ही लिखा है, 'बेहद ही डरावना एक्सपीरियंस. मुझे लगा था कि मुंबई सुरक्षित है???? एक हफ्ते में यह मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है जब मुझे घिन और असुरक्षा महसूस हो रही है. वो भी सिर्फ एक हफ्ते में.'







उर्फी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनकी इस पोस्ट ने फैंस को टेंशन में डाल दिया है. अब हर कोई एक्ट्रेस से पूछ रहा है कि वह ठीक है? कई फैंस जानना चाहते हैं कि उर्फी के साथ आधी रात को क्या हुआ है? वह क्यों अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही है. हालांकि, इस पर उर्फी जावेद ने कोई जवाब नहीं दिया है.

'स्प्लिट्सविला' में नजर आएंगी उर्फी

उर्फी जावेद ने सोनी टीवी के शो 'बड़े भैया की दुल्हनिया', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'चंद्र नंदिनी', 'मेरी दुर्गा' जैसे शोज में काम किया है. इसके अलावा दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा 2' में भी छोटा रोल किया है.

वह अपनी बहनों डॉली, आसफी और उरुसा के साथ प्राइम वीडियो की रियलिटी सीरीज 'फॉलो कर लो यार' में नजर आईं. हालांकि, उर्फी को 2021 में रिएलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 1' से पॉपुलैरिटी मिली थी. वो करण जौहर के होस्ट किए शो 'द ट्रेटर्स' का भी हिस्सा थीं. अब उन्हें 'स्प्लिट्सविला' के नए सीजन में देखा जाएगा.