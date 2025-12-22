हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनउर्फी जावेद की डर से हालत खराब, सुबह 5 बजे पहुंचीं पुलिस स्टेशन

उर्फी जावेद की डर से हालत खराब, सुबह 5 बजे पहुंचीं पुलिस स्टेशन

Urfi Javed News: उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर सनसनी मचा दी है. एक्ट्रेस सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची. इसकी वजह भी उर्फी ने खुद बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

उर्फी जावेद आएं दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. वहीं अब वो एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल उर्फी के साथ भयानक घटनाएं घट रही हैं और ऐसा खुद उर्फी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया है.

इसी वजह से वह सुबह सुबह मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पहुंच गईं. इस मौके पर वो अपनी बहन डॉली के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर नजर आईं. उर्फी और डॉली ने तस्वीर शेयर की है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है.

उर्फी जावेद का पोस्ट
उर्फी जावेद  और उनकी बहन आज यानी 22 दिसंबर की सुबह 5 बजे दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन पहुंचीं. इस मौके की एक तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें वो अपनी बहन के साथ दिख रही हैं.

इस तस्वीर में दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई नजर आ रही हैं. उर्फी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में हूं. ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस रहा. मैं और मेरी बहनें एक मिनट भी नहीं सोई हैं.'


उर्फी जावेद की डर से हालत खराब, सुबह 5 बजे पहुंचीं पुलिस स्टेशन

उर्फी जावेद की इस स्टोरी को उनकी बहन ने भी री-पोस्ट किया है और उसके साथ ही लिखा है, 'बेहद ही डरावना एक्सपीरियंस. मुझे लगा था कि मुंबई सुरक्षित है???? एक हफ्ते में यह मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है जब मुझे घिन और असुरक्षा महसूस हो रही है. वो भी सिर्फ एक हफ्ते में.'



उर्फी जावेद की डर से हालत खराब, सुबह 5 बजे पहुंचीं पुलिस स्टेशन

उर्फी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनकी इस पोस्ट ने फैंस को टेंशन में डाल दिया है. अब हर कोई एक्ट्रेस से पूछ रहा है कि वह ठीक है? कई फैंस जानना चाहते हैं कि उर्फी के साथ आधी रात को क्या हुआ है? वह क्यों अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही है. हालांकि, इस पर उर्फी जावेद ने कोई जवाब नहीं दिया है.

'स्प्लिट्सविला' में नजर आएंगी उर्फी
उर्फी जावेद ने सोनी टीवी के शो 'बड़े भैया की दुल्हनिया', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'चंद्र नंदिनी', 'मेरी दुर्गा' जैसे शोज में काम किया है. इसके अलावा दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा 2' में भी छोटा रोल किया है.

वह अपनी बहनों डॉली, आसफी और उरुसा के साथ प्राइम वीडियो की रियलिटी सीरीज 'फॉलो कर लो यार' में नजर आईं. हालांकि, उर्फी को 2021 में रिएलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 1' से पॉपुलैरिटी मिली थी. वो करण जौहर के होस्ट किए शो 'द ट्रेटर्स' का भी हिस्सा थीं. अब उन्हें 'स्प्लिट्सविला' के नए सीजन में देखा जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 04:58 PM (IST)
Tags :
Splitsvilla Urfi Javed Dolly Javed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Top News: 1 बजे की बड़ी खबरें |Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget