हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनयूट्यूब से कमाकर करोड़पति हो गई है दीपिका कक्कड़ की ननद, जब शोएब के पास नहीं था काम तो चलाया था घर

यूट्यूब से कमाकर करोड़पति हो गई है दीपिका कक्कड़ की ननद, जब शोएब के पास नहीं था काम तो चलाया था घर

Saba Ibrahim-Dipika Kakar: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ से ज्यादा उनकी ननद सबा इब्राहिम फेमस हो गई हैं. सबा हर महीने यूट्यूब के जरिए खूब कमाई कर रही हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

‘ससुराल सिमर का’ एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद और शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम यूट्यूब की दुनिया का काफी फेमस नाम हैं. सबा काफी मशूहर व्लॉगर हैं और वो यूट्यूब व्लॉगिंग से हर महीने खूब कमाई करती हैं. यहां तक कि वो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल क्रिएटर्स में से एक हैं. वहीं कल यानी 23 दिसंबर को सबा अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाली हैं. 

यूट्यूब से करोड़ों कमाती हैं सबा
दीपिका कक्कड़ की ननद का यूट्यूब पर ‘सबा इब्राहिम’ नाम से चैनल है. उन्होंने इसे 2017 में शुरू किया था. अब उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 3.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. सबा अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ से जुड़े व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं. सबा इब्राहिम अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने लाखों में कमाई करती हैं और आलीशान जिंदगी जीती हैं. 

बता दें उन्होंने अपनी मेहनत और काम के जरिए खुद का घर और बिजनेस खड़ा किया है. आज के समय में उनके मुंबई में दो आलीशान घर हैं. इसके अलावा वो मुंबई और दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाती हैं. कुछ समय मिलकर ही उन्होंने और उनके पति सनी ने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम खुशामदीद है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba khalid Ibrahim (@saba_ka_jahaan)

कितना है नेटवर्थ ?
सबा यूट्यूब एडस, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन्स से होने वाली उनकी मंथली इनकम लगभग 10–15 लाख रुपये बताई जाती है. सियासत के मुताबिक, अकेले यूट्यूब चैनल से उनकी महीने की कमाई 5–7 लाख रुपये बताई जाती है. सबा की कुल नेटवर्थ लगभग 17 करोड़ आंकी गई है.

शोएब के पास नहीं था काम तो चलाया था घर
सबा अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, जो उनके व्लॉग्स मे झलकता है. उन्होंने अपनी फौमिली को काफी सपोर्ट भी किया है. हाल ही में शोएब इब्राहिम ने रश्मी देसाई के पॉडकास्ट में बाताया कि उनकी बहन सबा ने एक टाइम पर घर संभाला. उन्होंने बातचीत में कहा, 'कोविड के टाइम  पर काम नहीं था थे सबा ने घर को संभाला और उसी से हमें भी यूट्यूब पर व्लॉगिंग करने के लिए बोला.'

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim Saba Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Embed widget