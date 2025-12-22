‘ससुराल सिमर का’ एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद और शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम यूट्यूब की दुनिया का काफी फेमस नाम हैं. सबा काफी मशूहर व्लॉगर हैं और वो यूट्यूब व्लॉगिंग से हर महीने खूब कमाई करती हैं. यहां तक कि वो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल क्रिएटर्स में से एक हैं. वहीं कल यानी 23 दिसंबर को सबा अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाली हैं.

यूट्यूब से करोड़ों कमाती हैं सबा

दीपिका कक्कड़ की ननद का यूट्यूब पर ‘सबा इब्राहिम’ नाम से चैनल है. उन्होंने इसे 2017 में शुरू किया था. अब उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 3.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. सबा अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ से जुड़े व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं. सबा इब्राहिम अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने लाखों में कमाई करती हैं और आलीशान जिंदगी जीती हैं.

बता दें उन्होंने अपनी मेहनत और काम के जरिए खुद का घर और बिजनेस खड़ा किया है. आज के समय में उनके मुंबई में दो आलीशान घर हैं. इसके अलावा वो मुंबई और दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाती हैं. कुछ समय मिलकर ही उन्होंने और उनके पति सनी ने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम खुशामदीद है.

View this post on Instagram A post shared by Saba khalid Ibrahim (@saba_ka_jahaan)

कितना है नेटवर्थ ?

सबा यूट्यूब एडस, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन्स से होने वाली उनकी मंथली इनकम लगभग 10–15 लाख रुपये बताई जाती है. सियासत के मुताबिक, अकेले यूट्यूब चैनल से उनकी महीने की कमाई 5–7 लाख रुपये बताई जाती है. सबा की कुल नेटवर्थ लगभग 17 करोड़ आंकी गई है.

शोएब के पास नहीं था काम तो चलाया था घर

सबा अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, जो उनके व्लॉग्स मे झलकता है. उन्होंने अपनी फौमिली को काफी सपोर्ट भी किया है. हाल ही में शोएब इब्राहिम ने रश्मी देसाई के पॉडकास्ट में बाताया कि उनकी बहन सबा ने एक टाइम पर घर संभाला. उन्होंने बातचीत में कहा, 'कोविड के टाइम पर काम नहीं था थे सबा ने घर को संभाला और उसी से हमें भी यूट्यूब पर व्लॉगिंग करने के लिए बोला.'