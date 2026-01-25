उपासना सिंह उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवु़ड से लेकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तक बेहतरीन काम किया है. मगर ज्यादातर लोग उन्हें द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की बुआ के किरदार के लिए ही जानते हैं. इस शो में उपासना ने कई तरह-तरह के रोल निभाए.

हालांकि, कुछ वक्त पहले से उन्होंने इस शो में काम करना बंद कर दिया.अब उन्होंने इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की है.कपिल शर्मा के शो में ना नजर आने को लेकर उपासना सिंह ने खुलकर बात की.साथ ही उन्होंन ये भी बताया कि कपिल शर्मा के संग उनका कभी कोई अनबन नहीं हुआ.

कपिल शर्मा को उपासना सिंह ने बताया छोटा भाई

ऐसे में उपासना और कपिल के बीच की लड़ाई की खबरों पर विराम लग गया.उपासना सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि कपिल आज भी उनके लिए छोटे भाई जैसे हैं और उनके बीच किसी भी तरह की कोई खटास नहीं है.उपासना ने कहा,'मेरे लिए कपिल आज भी छोटे भाई जैसे हैं.





हम एक-दूसरे से बात करते हैं और हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है.अगर उन्हें कभी शो में मेरी जरूरत पड़ी और मुझे अपना किरदार पसंद आया, तो मैं जरूर जाऊंगी.'उपसना लिंह ने शो में अपने सफर को याद करते हुए कहा कि पूरी टीम लगभग ढाई साल तक टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बनी रही.

उन्होंने बताया,'लोगों को मेरा किरदार बहुत पसंद आया. मैं पहले जग बुआ बनी और फिर पिंकी बुआ, और दोनों किरदारों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया.'कपिल शर्मा शो में वापसी पर बात करते हुए उपासना ने कहा कि वो लौटने को तैयार हैं. लेकिन, केवल तभी जब उन्हें कोई अहम भूमिका दी जाएगी.

उन्होंने आगे बताया कि जब कपिल चैनल बदलकर गए और उन्हें फिर से रोल ऑफर किया गया तो वो कुछ समय के लिए वापस लौटी थीं. हालांकि क्रिएटिव स्तर पर चीजें ठीक नहीं रहीं. एक्ट्रेस ने कहा,'उस समय कपिल अपनी फिल्मों में बहुत बिजी थे और मेरे किरदार की डिटेलिंग पर काम करने का समय नहीं था. इसी वजह से एक एक्ट्रेस के तौर पर मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली.'

