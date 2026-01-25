हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसाइटिका के दर्द से जूझ रहे थे अभय देओल, इस एक थेरेपी ने बदलकर रख दी उनकी जिंदगी

साइटिका के दर्द से जूझ रहे थे अभय देओल, इस एक थेरेपी ने बदलकर रख दी उनकी जिंदगी

बॉलीवुड एक्टर अभय देओल अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही बात करते हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें अपनी बीमारी और थेरेपी से जुड़ी बातें शेयर कीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 10:10 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर अभय देओल बेहद ही प्राइवेट पर्सन हैं, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.उस पोस्ट में एक्टर ने बताया कि कई सालों से वो घुटनों के दर्द और सायटिका से जूझ रहे थे.

इसके लिए उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी ली, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई.अभय देओल ने बताया कि उनके बाईं टांग में स्लिप डिस्क की वजह से सायटिका हो गया था.वक्त के साथ दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी जिंदगी में निराशा महसूस होने लगी.

अभय देओल ने किया काफी रिसर्च

उन्होंने अपने पोस्ट में साफ-साफ कहा कि वो किसी भी तरह की सर्जरी, खासकर कमर की सर्जरी से बचना चाहते थे.इसी दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट के और ऑप्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया.अभय देओल ने बताया की काफी रिसर्च के बाद उनकी नजर स्टेम सेल थेरेपी पर पड़ी.

 
 
 
 
 
उन्हें ये ट्रीटमेंट काफी सेफ और नेचुरल लगी.इसी विश्वास के साथ उन्होंने दक्षिण कोरिया के Lydian Clinic में ये थेरेपी करवाई.इस दौरान उनकी Jabez Medical Guide ने मदद की.ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए अभय देओल ने कहा कि ये प्रक्रिया बहुत ही सहज और सुरक्षित रही.

उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी तरह की सिंथेटिक चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ. बल्कि, उनके अपने शरीर की कोशिकाओं ने हीलिंग में मदद की.अपको बता दें कि अभय देओल का ताल्लुक दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के परिवार से है. उन्होंने 2005 में सोचा ना था फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था.

फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं बिखेर पाई.इसके बाद एक के बाद एक कई फिल्मों में अभय नजर आए, लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर कुछ खास नहीं रहा. एक वक्त ऐसा था जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया. काफी वक्त तक डिप्रेशन से जूझने के बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.

Published at : 25 Jan 2026 10:10 AM (IST)
