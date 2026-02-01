उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म, रखा हिंदू नाम? एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई
उर्फी जावेद को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब वो मुसलमान नहीं रही हैं. उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है. ये भी कहा जा रहा है कि अब उर्फी को गीता भारद्वाज के नाम से बुलाया जाएगा.
उर्फी जावेद को इन दिनों उनके धर्म और पहचान को लेकर खूब ट्रोल किया जा रहा है. अब उर्फी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है. उर्फी ने इस पर साफ तौर से कहा कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानती हैं. दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसानी ने दावा किया है कि उर्फी को मुसलमानों ने इस्लाम से बाहर कर दिया है.
इतना ही नहीं उनका नाम भी बदलकर गीता भारद्वाज कर दिया है. अब उर्फी ने फैजान के दावों को खारिज कर दिया है और इसे बकवास बताया है. आईएएएस से बात करते हुए उर्फी ने कहा,'मैं खुद बहुत पहले धर्म छोड़ चुकी हूं. अब ये लोग ये सब बातें क्यों बना रहे हैं.'
'मैं नास्तिक हूं..'
अपना नाम गीता भारद्वाज रखने पर रिएक्शन देते हुए उर्फी ने कहा,' ये किसने कहा? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. ये लोग खुद ही बना रहे हैं. मैं कोई धर्म नहीं मानती. मैं नास्तिक हूं. तो आप मुझे कहां से निकालेंगे? जिसे कहीं होना ही नहीं है, उसे आप कहां से निकालेंगे.'
View this post on Instagram
फैजान अंसारी ने कही ये बात
दरअसल, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कहा था कि उर्फी को इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनकी नाम गीता भारद्वाज होगा. फैजान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि उर्फी जावेद को समुदाय से मुसलमानों ने अलग करने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपने समुदाय का लगातार अपमान कर रही हैं.
अंसारी ने वीडियो में कहा,'हैलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं फैजान अंसारी, एक लड़की है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब कर रही है. वो खुद कहती है कि उसे कुरान पर विश्वास नहीं है, उसे इस्लाम पर विश्वास नहीं है, उसे मुस्लिम धर्म पर विश्वास नहीं है. उसका नाम अब तक मुश्लिम था, उर्फी जावेद. वो बहु खराब लड़की है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब कर दिया है और हर मुसलमान उसे गाली देता है.'
ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: तुलसी रातोंरात होगी अमीर, एक्सीडेंट में मिहिर की होगी मौत, नॉयना जाएगी शांति निकेतन से बाहर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL