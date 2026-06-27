'उड़ने की आशा' की टीम बिना छुट्टी कर रही शूटिंग, जल्द आएगा 44 मिनट का महाएपिसोड

स्टार प्लस का पॉपुलर फैमिली ड्रामा सीरियल 'उड़ने की आशा' को दर्शक काफी पसंद करते हैं. इसमें कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा लीड रोल में हैं. सचिन और सायली की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आती है. 'उड़ने की आशा' की टीम इन दिनों 44 मिनट के महाएपिसोड के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

डबल हुआ काम, पर हौसला फुल

टीवी की चमक-दमक के पीछे कलाकारों और पूरी टीम की कड़ी मेहनत छिपी होती है. स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'उड़ने की आशा' की टीम इन दिनों अपनी इसी मेहनत को लेकर चर्चा में है. 44 मिनट के महा-एपिसोड को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम बिना छुट्टी लगातार शूटिंग कर रही है.

44 मिनट का महाएपिसोड

आमतौर पर डेली सोप का एक एपिसोड 20-22 मिनट का होता है, लेकिन 'उड़ने की आशा' को हाल ही में चैनल से 44 मिनट का ऑन-एयर स्लॉट मिला है. यानी शो की जिम्मेदारी और मेहनत दोनों दोगुनी हो गई हैं. हालांकि, रोलिंग टेल्स प्रोडक्शंस और पूरी स्टारकास्ट ने इसे दबाव नहीं, बल्कि एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया. दर्शकों को बेहतरीन मनोरंजन देने के लिए पूरी यूनिट बिना छुट्टी लगातार शूटिंग कर रही है. टीम का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक है, दर्शकों को किसी भी हाल में निराश न करना. सेट से जुड़े एक सदस्य ने कहा, '44 मिनट आसान नहीं है. डायलॉग डबल, सीन डबल, एनर्जी डबल. पर जब टीआरपी और दर्शकों का प्यार मिलता है तो सब थकान उतर जाती है.'

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शो में नजर आ रहे ये कलाकार

शो में सचिन के किरदार में कंवर ढिल्लों अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं. वहीं, सायली के रोल में नेहा हरसोरा अपने दमदार अभिनय से हर चुनौती का मजबूती से सामना करती नजर आती हैं. इनके अलावा संजय नार्वेकर, वैशाली अरोड़ा, पुरू छिब्बर और राज परमार जैसे कलाकार भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से शो की कहानी को और दमदार बना रहे हैं.

कहानी में आएगा नया ट्विस्ट

मेकर्स इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि 44 मिनट का महा-एपिसोड होने के बावजूद दर्शकों का मनोरंजन लगातार बना रहे. हाल ही में शो का महासंगम 'तुम देना साथ मेरा' की स्टारकास्ट के साथ देखने को मिला, जहां श्रीति झा और शब्बीर अहलूवालिया के किरदार सचिन और सायली की कहानी से जुड़ें. इस खास एपिसोड को दर्शकों का भी शानदार रिस्पॉन्स मिला.

कहानी में आएगा नया मोड़

अब शो की कहानी एक नए और खुशियों से भरे मोड़ की ओर बढ़ रही है. आने वाले एपिसोड्स में सचिन और सायली की जिंदगी में एक 'नन्हे मेहमान' की एंट्री का ट्रैक शुरू होगा. इस खुशखबरी से जहां पूरा परिवार उत्साहित नजर आएगा, वहीं ऑन-स्क्रीन सास रेणुका की खुशी भी देखने लायक होगी. कुल मिलाकर 44 मिनट के महा-एपिसोड की चुनौती हो या बिना छुट्टी लगातार शूटिंग, 'उड़ने की आशा' की पूरी टीम दर्शकों को बेहतरीन मनोरंजन देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

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