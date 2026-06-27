गौतम की गंदी चाल में फंसा अंश, मीरा की साजिश का पर्दाफाश कर देगी पुष्पा

टीवी के पॉपुलर शोज में एक बार फिर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे होंगे. रिश्तों की नई परीक्षा शुरू होगी और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे. आइए जानते हैं 5 टीवी शोज के लेटेस्ट स्पॉइलर्स, जिन पर दर्शकों की नजरें टिकी हुई हैं.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. प्रार्थना का अपमान करने पर पराग अपना आपा खो देगा और गुस्से में गौतम को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देगा. वहीं, अंश की शादी के मेहंदी और संगीत समारोह को लेकर अनुपमा बेहद उत्साहित है. वो किंजल के साथ मिलकर हर रस्म को खास बनाने की तैयारी करेगी. हालांकि, खुशियों का ये माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा. आने वाले बड़े ट्विस्ट में पुलिस शादी के मंडप में पहुंचकर अंश को गिरफ्तार कर ले जाएगी. अंश को गौतम की एक गंदी साजिश और झूठे आरोप के कारण गिरफ्तार किया गया है.

'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. तेज प्रताप सिंह की लगातार बदतमीजियों और साजिशों से तंग आकर स्नेहा सीधे ऑफिस पहुंच जाएगी और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देगी. उधर, ठकुराइन दुर्गावती एक बार फिर गंगा और उसकी बेटियों को नीचा दिखाने की नई चाल चलेगी, लेकिन इस बार गंगा माई चुप नहीं बैठेगी. अपनी बेटियों स्नेहा, सहाना और सोनी के सम्मान के लिए वो दुर्गावती को मुंहतोड़ जवाब देगी, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा. वहीं, कहानी में इमोशनल मोड़ भी आएगा. स्नेहा को अपनी मां गंगा पर चढ़े भारी कर्ज की सच्चाई पता चल जाएगी.

'वसुधा'

'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में चौहान हवेली में नए टकराव और इमोशनल ड्रामे की शुरुआत होने वाली है. चंद्रिका सिंह चौहान अपने बिजनेस और परिवार के नियमों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लेगी, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा. दूसरी ओर, वसुधा अनजाने में ऐसी परिस्थिति में फंस जाएगी, जिससे चंद्रिका के बनाए नियम टूटने की नौबत आ सकती है. इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ेगा और चौहान हवेली का माहौल भी बदलता नजर आएगा.

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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. एक तरफ रियांश, तुलसी पर उन्हें पैसों से खरीदने का आरोप लगाएगा, तो दूसरी ओर नंदिनी, करण पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर उससे भिड़ जाएगी. उधर, पार्थ अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ घरेलू हिंसा और बदसलूकी की सारी हदें पार कर देगा. बहू को बचाने के लिए तुलसी उसका डटकर सामना करेंगी और गुस्से में साफ कह देंगी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पार्थ को भी नहीं छोड़ेंगी. तुलसी का ये रौद्र रूप पूरे विरानी परिवार को हिला देगा.

'तुम से तुम तक'

पॉपुलर टीवी शो 'तुम से तुम तक' में अब बड़े खुलासों के साथ हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. परिवार के सामने कई ऐसे राज खुलेंगे, जो रिश्तों की नींव हिला देंगे. सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पुष्पा, आर्या के सामने मीरा की असली साजिश का पर्दाफाश कर देगी. मीरा के प्लान का सच सामने आते ही परिवार में हड़कंप मच जाएगा और आर्या कई अहम फैसले लेने पर मजबूर हो जाएगा. दूसरी ओर, अनु को पहले ही पता चल चुका है कि चरण ही असल में यशवर्धन है.

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