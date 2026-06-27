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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaiwaan Release Date: अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाने आ रहे तबाही, 'हैवान' की रिलीज डेट कंफर्म

Haiwaan Release Date: अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाने आ रहे तबाही, 'हैवान' की रिलीज डेट कंफर्म

Haiwaan Release Date Confirm: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jun 2026 01:29 PM (IST)
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Haiwaan Release Date Confirm: अक्षय कुमार इन दिनों कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी है. इसके पहले वो प्रियदर्शन के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आए थे. ये मूवी हिट रही थी. ऐसे में अब एक्टर की 'वेलकम टू द जंगल' का क्रेज खत्म हो पाता कि इसके पहले उनकी नई फिल्म की रिलीज ऐलान कर दिया गया है. रिलीज डेट पर मुहर लगा दी गई है. इसे इसी साल रिलीज किया जाएगा.

केवीएन प्रोडक्शन ने लगाई मुहर

फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट पर केवीएन प्रोडक्शन की ओर से मुहर लगाई गई है. प्रोडक्शन टीम की ओर से ऑफिशियल एक्स अकाउंट से फिल्म की रिलीज को लेकर पोस्ट शेयर की गई है. इसमें एक पोस्टर भी साझा किया गया है, जिसमें लिखा है, '60 ब्लॉकबस्टर के बाद एक मास्टर स्टोरीटेलर. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म हैवान.'

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कब रिलीज होगी 'हैवान'?

इसके साथ ही फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट पर भी मुहर लगाई गई है. पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट 11 सितंबर, 2026 कंफर्म कर की गई है. 'भूत बंगला' की सक्सेस के बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये दूसरी फिल्म है, जिसमें दोनों स्टार्स साथ काम कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 'वेलकम 3' की OTT डील पक्की, जानिए किस प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे ऑनलाइन

'हैवान' की स्टार कास्ट

फिल्म 'हैवान' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ ही सैफ अली खान, श्रिया पिलगांवकर और सयामी खेर जैसे कलाकार अहम रोल में होंगे. 

आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. दोनों को 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में साथ देखा गया था, जिसे 1994 में रिलीज किया गया था. इसमें इनकी जोड़ी हिट रही थी. ऐसे में अब 'हैवान' के जरिए वो एक बार फिर से साथ में दिखाई देने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: OTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

'वेलकम टू द जंगल' कर रही छप्परफाड़ कमाई

बहरहाल, अक्षय कुमार इन दिनों अहमद खान निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ और पेड प्रीव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका टोटल बिजनेस 18.75 करोड़ हो गया. इसी के साथ ही इसने 'भूत बंगला' का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Haiwaan
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