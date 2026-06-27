अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाने आ रहे तबाही, 'हैवान' की रिलीज डेट कंफर्म

Haiwaan Release Date Confirm: अक्षय कुमार इन दिनों कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी है. इसके पहले वो प्रियदर्शन के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आए थे. ये मूवी हिट रही थी. ऐसे में अब एक्टर की 'वेलकम टू द जंगल' का क्रेज खत्म हो पाता कि इसके पहले उनकी नई फिल्म की रिलीज ऐलान कर दिया गया है. रिलीज डेट पर मुहर लगा दी गई है. इसे इसी साल रिलीज किया जाएगा.

केवीएन प्रोडक्शन ने लगाई मुहर

फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट पर केवीएन प्रोडक्शन की ओर से मुहर लगाई गई है. प्रोडक्शन टीम की ओर से ऑफिशियल एक्स अकाउंट से फिल्म की रिलीज को लेकर पोस्ट शेयर की गई है. इसमें एक पोस्टर भी साझा किया गया है, जिसमें लिखा है, '60 ब्लॉकबस्टर के बाद एक मास्टर स्टोरीटेलर. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म हैवान.'

कब रिलीज होगी 'हैवान'?

इसके साथ ही फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट पर भी मुहर लगाई गई है. पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट 11 सितंबर, 2026 कंफर्म कर की गई है. 'भूत बंगला' की सक्सेस के बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये दूसरी फिल्म है, जिसमें दोनों स्टार्स साथ काम कर रहे हैं.

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'हैवान' की स्टार कास्ट

फिल्म 'हैवान' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ ही सैफ अली खान, श्रिया पिलगांवकर और सयामी खेर जैसे कलाकार अहम रोल में होंगे.

One obsession.

One relentless pursuit.

One date you’ll want to remember.#Haiwaan - A Priyadarshan Film starring Saif Ali Khan and Akshay Kumar ✨

In cinemas 11th September 2026.

Mark your calendars 🗓️



#SaifAliKhan @akshaykumar@priyadarshandir @ipritamofficial… pic.twitter.com/cAuIDV7sTR — KVN Productions (@KvnProductions) June 27, 2026

आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. दोनों को 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में साथ देखा गया था, जिसे 1994 में रिलीज किया गया था. इसमें इनकी जोड़ी हिट रही थी. ऐसे में अब 'हैवान' के जरिए वो एक बार फिर से साथ में दिखाई देने वाले हैं.

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'वेलकम टू द जंगल' कर रही छप्परफाड़ कमाई

बहरहाल, अक्षय कुमार इन दिनों अहमद खान निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ और पेड प्रीव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका टोटल बिजनेस 18.75 करोड़ हो गया. इसी के साथ ही इसने 'भूत बंगला' का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.