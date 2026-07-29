#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपिता की मौत की खबर सुनकर भी 'बाघा' ने नहीं छोड़ी शूटिंग, बोले- पापा की ये ही आखिरी इच्छा थी

पिता की मौत की खबर सुनकर भी 'बाघा' ने नहीं छोड़ी शूटिंग, बोले- पापा की ये ही आखिरी इच्छा थी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टर तन्मय वेकारिया नजर आ रहे हैं. वो शो में बाघा के रोल में हैं. उनके रोल को फैंस खूब पसंद करते हैं.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया के पिता अरविंद वेकारिया का जून महीने में निधन हुआ. उनके निधन से तन्मय पूरी तरह टूट गए. तन्मय ने बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ तब वो शूट पर थे और शूट पूरा करके ही वो हॉस्पिटल पिता के पास गए.

पिता की मौत की खबर सुनकर भी शूट करते रहे

तन्मय वेकारिया ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि उनके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा जब शूट कर रहा हो और उनके मृत्यु की खबर आए तो वह शूट छोड़ के ना आए. वो अपना शूट कम्पलीट करें. तन्मय ने अपनी पिता जी की आखिरी इच्छा बखूबी निभाया. 

जिस दौरान उनके पिता अरविंद वेकारिया की हॉस्पिटल में मृत्यु हुई उस वक़्त तन्मय अपना शूट कर रहे थे. तन्मय वेकारिया बताया कि उन्होंने अपना मास्टर शॉट कर के वो किरण भट्ट  जो नटू काका का किरदार निभाते है उन्होंने तन्मय को हॉस्पिटल छोड़ा. किरण भट्ट पूरा वक़्त तन्मय के साथ थे.

Jana Nayagan Box Office DAY Day 7: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड

कौन थे अरविंद वेकारिया?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanmay Vekaria official (@tanmayvekariaofficial)

आप को बता दें कि किरण भट्ट तन्मय वेकारिया के पिता के बहुत करीबी दोस्त भी थे. बता दें कि अरविंद वेकारिया गुजराती थिएटर के मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे. अरविंद वेकारिया ने कई दशकों तक गुजराती थिएटर की सेवा की. एक मजबूत अभिनेता होने के साथ-साथ उन्होंने कई नाटकों का सफल निर्देशन और निर्माण भी किया था.

उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कैमियो रोल प्ले किया था. वो शो में एक ज्वैलरी स्टोर के मालिक बने थे. जिनके पास आत्माराम भिड़े अपनी ज्वैलरी गिरवी रखने गए थे.

सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, वहीं अरबाज ने प्रमोट किया 'लॉकअप 2'

वहीं तन्मय की बात करें तो शो तारक मेहता में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं. इस शो में पहल वो छोटे-छोटे रोल प्ले करते थे. उन्होंने ऑटो ड्राइवर का भी रोल प्ले किया था. अब वो जेठालाल की दुकान में काम करते हैं. हाल ही में शो में उनकी लव स्टोरी का ट्रैक दिखाया गया था. 

शो तारक मेहता को 28 जुलाई को 18 साल पूरे हो गए हैं. टीम ने हाल ही में मिलकर जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर इस जश्न की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं.

Published at : 29 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Tanmay Vekaria Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
पिता की मौत की खबर सुनकर भी 'बाघा' ने नहीं छोड़ी शूटिंग, बोले- पापा की ये ही आखिरी इच्छा थी
पिता की मौत की खबर सुनकर भी 'बाघा' ने नहीं छोड़ी शूटिंग, बोले- पापा की ये ही आखिरी इच्छा थी
टेलीविजन
तारक मेहता के लिए 2 सालों तक सिर के बाल कटवाते रहे 'जेठालाल के बापूजी', असित मोदी ने किया खुलासा
तारक मेहता के लिए 2 सालों तक सिर के बाल कटवाते रहे जेठालाल के बापूजी
टेलीविजन
42 साल की उम्र में मां बनीं करिश्मा तन्ना, बेटे को दिया जन्म
42 साल की उम्र में मां बनीं करिश्मा तन्ना, बेटे को दिया जन्म
टेलीविजन
कातिल अदाओं से कहर ढाती हैं 'बबीता जी', 18 सालों में इतना बदल गया मुनमुन का लुक
कातिल अदाओं से कहर ढाती हैं 'बबीता जी', 18 सालों में इतना बदल गया मुनमुन का लुक
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
इंडिया
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget