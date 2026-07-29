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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकातिल अदाओं से कहर ढाती हैं 'बबीता जी', 18 सालों में इतना बदल गया मुनमुन का लुक

कातिल अदाओं से कहर ढाती हैं 'बबीता जी', 18 सालों में इतना बदल गया मुनमुन का लुक

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. इस शो में मुनमुन दत्ता नजर आती हैं. वो शो में बबीता जी का रोल प्ले करती हैं. एक्टर को काफी पसंद किया जाता है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 18 साल पूरे कर लिए है. शो सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. शो की स्टारकास्ट को भी काफी पसंद किया जाता है. हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान बन गई है. एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को भी बहुत पसंद किया जाता है. वो शो में बबीता जी के रोल में हैं. मुनमुन शो में एक मॉडर्न और फैशनेबल महिला के रोल में हैं. जो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती है. 

मुनमुन दत्ता का स्टाइलिश लुक

मुनमुन की खूबसूरती के फैंस कायल हैं. अब शो के 18 साल पूरा होने के सेलिब्रेशन में मुनमुन भी पहुंचीं. इस दौरान के उनके वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. इस दौरान मुनमुन ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में पहुंचीं. उन्होंने अपने लुक को फ्लावर ईयररिंग्स से कंप्लीट किया. साथ ही स्लीकहेयरबन बनाया. उन्होंने मिनिमल मेकअप से लुक कंप्लीट किया. पूरे लुक में मुनमुन कहर ढा रही थीं. उनका ये स्टाइलिश लुक चर्चा में हैं.

मुनमुन दत्ता इन 18 सालों में काफी बदल गई हैं. शो में जब मुनमुन आई थीं तो तब से अब तक मुनमुन का लुक बदल गया है. हालांकि, उनका फैशन गेम आज भी ऑन प्वॉइंट रहता है. शो में भी मुनमुन को अक्सर वेस्टर्न लुक्स में ही देखा जाता है. वहीं रियल लाइफ में भी मुनमुन ज्यादातर वेस्टर्न अवतार में ही नजर आती हैं. 

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बता दें कि शो में मुनमुन का रोल बहुत खास है. वो बंगाली महिला बबीता के रोल में हैं. सभी उन्हें बबीता जी कहकर बुलाते हैं. उनकी शादी एक साउथ इंडियन शख्स से हुई है. वहीं उनके पड़ोसी जेठालाल उन पर फिदा हैं. दोनों के बीच दोस्ती भी देखने को मिलती है.

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मुनमुन दत्ता की करियर जर्नी
बता दें कि मुनमुन ने 2004 में 'हम सब बाराती' से शुरुआत की थी. इस शो में वो मीठी के रोल में थीं. इसके बाद उन्होंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम किया और अभी भी वो इस शो का हिस्सा हैं. उन्होंने इसके बाद कोई और शो नहीं किया है. हालांकि, वो गेस्ट के तौर पर बिग बॉस 15, द खतरा शो, कौन बनेगा करोड़पति और इंडियन आइडल 10 में नजर आई हैं. उन्होंने 2006 में 'हॉलीडे' नाम की फिल्म की है. 

मुनमुन को रियल लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. वो शो से छुट्टी लेकर दुनिया घूमने निकल जाती हैं. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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Munmun Dutta Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma
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