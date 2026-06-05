अक्षय और अजय कभी नहीं कर पाए ये कारनामा, जो राम चरण ने दूसरी बार कर दिखाया

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi: अक्षय कुमार और अजय देवगन कभी नहीं कर पाए ये कारनामा, जो राम चरण ने दूसरी बार कर दिखाया

Peddi: अक्षय कुमार और अजय देवगन कभी नहीं कर पाए ये कारनामा, जो राम चरण ने दूसरी बार कर दिखाया

Peddi: साउथ सुपरस्टार राम चरण ने अपनी फिल्म 'पेद्दी' से बॉक्स ऑफिस पर दूसरी बार एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया. जबकि अक्षय कुमार और अजय देवगन एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 05 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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Peddi: साउथ सुपरस्टार राम चरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' रिलीज हो चुकी है. 4 जून को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी और बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन तगड़ा कलेक्शन करके कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. इसके जरिए राम चरण ने दूसरी बार एक ऐसा कारनामा किया है जो अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स अपने 35 साल के करियर में अब तक नहीं कर पाए हैं.

राम चरण की दूसरी 100 करोड़ वाली ओपनर बनी 'पेद्दी'

दरअसल बात ये है कि 'पेद्दी' ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भी शानदार कलेक्शन किया है. पहले दिन इसकी दुनियाभर में कमाई 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसने ओपनिंग डे पर 51 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं पेड प्रिव्यू मिलाने पर ये आंकड़ा करीब 69 करोड़ रुपये हो गया. जबकि इसकी ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड कमाई 112.4 करोड़ रुपये दर्ज की गई.

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साल 2007 में डेब्यू करने वाले राम चरण ने अपने 19 साल के करियर में इस आंकड़े को दूसरी बार छुआ है. गौरतलब है कि ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई इससे पहले राम चरण की फिल्म 'आरआरआर' भी कर चुकी है. साल 2022 में रिलीज हुई इस बेहतरीन फिल्म ने पहले ही दिन दुनियाभर में 223 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई की थी. वहीं भारत में 156 करोड़ रुपये से इसे ओपनिंग मिली थी.

अक्षय कुमार और अजय देवगन कभी नहीं कर पाए ऐसा

जहां राम चरण अपने सिर्फ 19 साल के करियर में ये कारनामा दो बार कर चुके हैं, तो वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े दिग्गज कलाकार एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए हैं. जबकि उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं. दोनों दिग्गजों ने हिंदी सिनेमा में साल 1991 में अपने कदम रखे थे और अब भी बॉलीवुड में उनका जलवा जारी है. लेकिन, उनके नाम एक भी 100 करोड़ ओपनिंग वाली फिल्म नहीं है. 

ये भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर फिर मचेगा तहलका, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की शूटिंग हुई पूरी

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'मिशन मंगल' है. 2019 की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 35 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए थे. जबकि सैकनिल्क के मुताबिक अजय देवगन की पहले दिन सबसे कमाऊ फिल्म 'सिंघम अगेन' है. 2024 की इस फिल्म की ओपनिंग डे पर कमाई 43.70 करोड़ रुपये हुई थी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ajay Devgn Ram Charan RRR Peddi
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