हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTRP Report: 'तुलसी' को 'अनुपमा' ने दी पटखनी, नागिन हुई बेहाल, टॉप 10 में इन नए शो ने मारी धमाकेदार एंट्री

TRP Report: 'तुलसी' को 'अनुपमा' ने दी पटखनी, नागिन हुई बेहाल, टॉप 10 में इन नए शो ने मारी धमाकेदार एंट्री

टीवी सीरियल्स को पसंद करने वाले दर्शकों को हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. ऐसे में इस हफ्ते का टीआरपी रिपोर्ट जारी कर दिया गया है. चलिए जानते हैं किस सीरियल का कैसा हाल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

बार्क इंडिया इस हफ्ते की टीवी टीआरपी रिपोर्ट जारी कर दी है. इस बार टीआरपी रिपोर्ट में काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है. क्योंकि, 'अनुपमा' ने एक बार फिर से 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को पटखनी दे दी है. वहीं, 'नागिन 7' से भी नंबर 1 का ताज दो हफ्ते पहले ही छीन चुका है. लेकिन, टॉप 10 की लिस्ट में एक नए शो की एंट्री हुई है, जो काफी मेजदार है.

अनुपमा

टीआरपी लिस्ट में रुपाली गांगुली के शो अनुपमा ने नंबर 1 का ताज हासिल किया है. शो को इस बार 2.2 रेटिंग मिली है. इन दिनो सीरियल में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की रेटिंग में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले हफ्ते ये शो टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर था. लेकिन इस बार 2.1 रेटिंग के साथ दूसरे पोजिशन पर पहुंच गया.

नागिन 7

प्रियंका चाहर चौधरी के शो नागिन 7 की रेटिंग इन दिनों गिरती हुई नजर आ रही है. पहले हफ्ते में नागिन 7 नंबर वन के पोजिशन पर था. लेकिन, अब शो की रेटिंग में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. 1.9 रेटिंग के साथ इस शो को टीआरपी लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल हुआ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

वसुधा

टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते वसुधा ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. इन दिनों शो की कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है. 1.9 रेटिंग के साथ इस शो ने टीआरपी लिस्ट ने नंबर 4 पोजिशन हासिल किया है.

तुम से तुम तक

शरद केलकर का शो तुम से तुम तक भी दर्शकों का पसंदीदा बना चुका है. शो में अनु और आर्यवर्धन की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. 1.8 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में इस शो ने नंबर 5 पर अपनी जगह बनाई है.

जानें टॉप 10 शो का हाल

गंगा माई की बेटियां ने 1.8 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में छठें स्थान पर जगह बनाई है. वहीं, लाफ्टर शेफ 3 ने टीआरपी में 1.8 रेटिंग के साथ सातवां नंबर हासिल किया है. उड़ने की आशा-सपनों का सफर ने 1.7 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है.ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 1.7 के साथ टीआरपी रेटिंग के साथ नौवां स्थान हासिल किया है. मिस्टर एंड मिसेश परशुराम एकदम नया सीरियल है और इसने टॉप 10 में एंट्री मार ली है. 1.6 रेटिंग के साथ इस शो ने दशवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है.

ये भी पढ़ें:-'क्या शॉट था..' धुरंधर 2 की रिलीज से पहले 'अनुपमा' ने देखी फिल्म? रिव्यू देते हुए कही ये बात

 

 

Published at : 12 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Anupama Naagin 7 TRP Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Kanpur Lamborghini Case:पुलिस ने मांगी Shivam की 14 दिन की रिमांड! कोर्ट में रसूख और कानून की जंग
Kanpur Lamborghini Case:आरोपी Shivam Mishra गिरफ्तार!'ड्राइवर थ्योरी' फेल, पुलिस ने रसूखदार को दबोचा
AMERICA गिराएगा IRAN पर बम! बंद कमरे वाली मीटिंग से खलबली! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
ट्रेंडिंग
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
हेल्थ
Intuition Thoughts: क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget