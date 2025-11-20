टीवी लवर टीआरपी लिस्ट का हर हफ्ते इंतजार करते हैं. अब 45वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. इस बार भी टीआरपी में टॉप 10 वो ही शोज हैं जो पिछले हफ्ते थे. हालांकि, कुछ शोज की टीआरपी गिरी जरुर है. आइए जानते हैं कौनसा शो किस नंबर पर बना हुआ है.

नंबर वन है ये शो

हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा नंबर वन पर बना है. रुपाली गांगुली का ये शो टीआरपी रेस में सबसे आगे है और किसी दूसरे शो को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है. अनुपमा का ड्रामा फैंस को हमेशा से पसंद आता रहा है.शो को 2.3 मिलियन इंप्रेशन मिलते हैं.

वहीं दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बना हुआ है. शो में इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है. एक तरफ तुलसी के बेटे अंगद ने वृंदा से भागकर शादी कर ली है. वहीं मिहिर भी तुलसी को धोखा दे रहा है और शादी को तोड़ने के बारे में सोच रहा है. शो में आने वाले दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा.

