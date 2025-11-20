हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTRP List: टॉप 5 से बाहर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे

TRP List: टॉप 5 से बाहर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे

टीआरपी लिस्ट में इस बार ज्यादा हेर-फेर नहीं हुआ है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 5 से बाहर हो गया है. आइए जानते हैं टॉप 10 में कौनसे शोज शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 12:55 PM (IST)
टीवी लवर टीआरपी लिस्ट का हर हफ्ते इंतजार करते हैं. अब 45वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. इस बार भी टीआरपी में टॉप 10 वो ही शोज हैं जो पिछले हफ्ते थे. हालांकि, कुछ शोज की टीआरपी गिरी जरुर है. आइए जानते हैं कौनसा शो किस नंबर पर बना हुआ है. 

नंबर वन है ये शो

हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा नंबर वन पर बना है. रुपाली गांगुली का ये शो टीआरपी रेस में सबसे आगे है और किसी दूसरे शो को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है. अनुपमा का ड्रामा फैंस को हमेशा से पसंद आता रहा  है.शो को 2.3 मिलियन इंप्रेशन मिलते हैं.

वहीं दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बना हुआ है. शो में इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है. एक तरफ तुलसी के बेटे अंगद ने वृंदा से भागकर शादी कर ली है. वहीं मिहिर भी तुलसी को धोखा दे रहा है और शादी को तोड़ने के बारे में सोच रहा है. शो में आने वाले दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

  • वहीं तीसरे नंबर पर शो उड़ने की आशा बना हुआ है. इस शो को भी फैंस पसंद कर रहे हैं. चौथे नंबर पर इस बार ये रिश्ता क्या कहलाता आ गया है. ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले हफ्ते छठे नंबर पर था. 
  • वहीं शरद केलकर का शो तुम से तुम तक भी टॉप 5 में बना हुआ है. शो को 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. शो पिछले हफ्ते चौथे नंबर पर था और इस बार पांचवें नंबर पर है.
  • सातवें नंबर पर शो उड़ने की आशा है. वहीं आठवें नंबर पर वसुधा है.
  • नौवें नंबर पर शो गंगा माई की बेटियां हैं और दसवें नंबर पर बिग बॉस 19 है. बिग बॉस 19 में इन दिनों फैमिली वीक चल रहा है. बिग बॉस 19 को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. 

 

Published at : 20 Nov 2025 12:54 PM (IST)
TMKOC Sharad Kelkar TRP List
