सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट
Sonam Kapoor Second Pregnancy: सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट स्टाइलिश लुक के साथ की है. उनके पोस्ट पर फैंस बधाई दे रहे हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट खास अंदाज में कर दी है. उनका ये पोस्ट वायरल हो रहा है.
Published at : 20 Nov 2025 12:19 PM (IST)
सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
