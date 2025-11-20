हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट

सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट

Sonam Kapoor Second Pregnancy: सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट स्टाइलिश लुक के साथ की है. उनके पोस्ट पर फैंस बधाई दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Sonam Kapoor Second Pregnancy: सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट स्टाइलिश लुक के साथ की है. उनके पोस्ट पर फैंस बधाई दे रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट खास अंदाज में कर दी है. उनका ये पोस्ट वायरल हो रहा है.

सोनम कपूर ने पिंक कलर के आउटफिट में ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
सोनम कपूर ने पिंक कलर के आउटफिट में ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
सोनम के काफी स्टाइलिश अंदाज में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.
सोनम के काफी स्टाइलिश अंदाज में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.
सोनम ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मदर. साथ में किस वाली इमोजी पोस्ट की. उन्होंने अपने इस पोस्ट में आनंद आहूजा को टैग किया है.
सोनम ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मदर. साथ में किस वाली इमोजी पोस्ट की. उन्होंने अपने इस पोस्ट में आनंद आहूजा को टैग किया है.
सोनम का ये पोस्ट आते ही सेलेब्स और फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है.
सोनम का ये पोस्ट आते ही सेलेब्स और फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है.
करीना कपूर ने लिखा- सोना और आनंद. आनंद ने लिखा- डबल-ट्रबल.
करीना कपूर ने लिखा- सोना और आनंद. आनंद ने लिखा- डबल-ट्रबल.
सोनम के इस पोस्ट पर कमेंट्स की लाइन लग गई है.
सोनम के इस पोस्ट पर कमेंट्स की लाइन लग गई है.
लंबे समय से सोनम की प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही थीं मगर एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी साधी हुई थी. अब पोस्ट शेयर करके उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है.
लंबे समय से सोनम की प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही थीं मगर एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी साधी हुई थी. अब पोस्ट शेयर करके उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है.
सोनम के लुक की बात करें तो उन्होंने पिंक स्कर्ट के साथ लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है. इस लुक को ब्लैक बैग और सन ग्लासेस के साथ कंप्लीट किया है. उन्होंने अपना लुक बहुत सटल रखा है.
सोनम के लुक की बात करें तो उन्होंने पिंक स्कर्ट के साथ लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है. इस लुक को ब्लैक बैग और सन ग्लासेस के साथ कंप्लीट किया है. उन्होंने अपना लुक बहुत सटल रखा है.
बता दें सोनम कपूर शादी के 7 साल बाद दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने साल 2022 में बेटे वायु को जन्म दिया था.
बता दें सोनम कपूर शादी के 7 साल बाद दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने साल 2022 में बेटे वायु को जन्म दिया था.
Published at : 20 Nov 2025 12:19 PM (IST)
