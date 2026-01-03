The 50 OTT Release: कब से शुरू हो रहा है रिएलिटी शो 'द 50'? जानिए कौन-कौन से चेहरे आएंगे नजर

कलर्स टीवी पर दर्शकों के लिए जल्द ही एक नया और बड़ा रियलिटी शो शुरू होने वाला है, जिसका नाम ‘द 50’ होगा. इस शो का ऐलान हाल ही में बिग बॉस के फिनाले के दौरान किया गया था, जिसके बाद से ही इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है. ‘द 50’ की खास बात यह है कि इसमें टोटल 50 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे. इनमें टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े और चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं. शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है.

कब और कहां देख पाएंगे शो

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, नया रियलिटी शो ‘द 50’ 18 जनवरी से कलर्स टीवी पर शुरू होने जा रहा है. दर्शक इस शो को टीवी के साथ-साथ जियो हॉटस्टार पर भी देख सकेंगे, जहां इसका डिजिटल प्रीमियर भी किया जाएगा. शो को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है.

शो में 50 कंटेस्टेंट एक महल में रहेंगे. इन कंटेस्टेंट्स को कोई रूल बुक फॉलो नहीं करनी होगी. कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेंथ, सोचने-समझने की शक्ति और साइकोलॉजिकल पावर के बलबूते पर सर्वाइव करना होगा. इस शो में कंटेस्टेंट को कोई टास्क नहीं दिए जाएंगे.



ये चेहरे आ सकते हैं नजर

शो के लिए कुछ नामों की चर्चा हो रही है. हालांकि, अभी किसी भी नाम की आधिकारिक जानकारी सामने आई है. bombaytimes.com के मुताबिक, शो के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, वो नाम हैं, शिव ठाकरे, धनाश्री वर्मा, अंशुला कपूर, उर्फी जावेद, अंकिता लोखंडे, तान्या मित्तल, प्रतीक साजपाल, निक्की तंबोली और फैजू नजर आ सकते हैं.

शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं. इसी के साथ शिव ठाकरे बिग बॉस हिंदी के एक सीजन का भी हिस्सा रह चुके हैं. अंकिता लोखंडे भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं. तान्या मित्तल, प्रतीक सेजपाल और निक्की तंबोली वो नाम हैं जो बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं.