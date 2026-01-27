The 50 के प्रीमियर से पहले ही ये कंटेस्टेंट हुआ एलिमिनेट, घर में बने 10 कैप्टन, फेमस सिंगर गेस्ट बनकर पहुंचा
द 50 रिएलिटी शो का आगाज बेशक 1 फरवरी को होगा. लेकिन, इस शो की शूटिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है. रिपोर्ट के अनुसार शो में पहले ही दिन कई नई चीजें हुई हैं. जी हां, अभी तक कई धमाके हो चुके हैं.
रिएलिटी शो द 50 का प्रीमियर 1 फरवरी यानी रविवार को जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होगा. लेकिन, 26 जनवरी से ही इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इतना ही नहीं कंटेस्टेंट्स अपना पहला टास्क भी कर चुके हैं और एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी हो गया है.
इसके अलावा शो में 10 कैप्टन भी बने हैं और पांच ग्रुप्स में टीमों को बांटा जा चुका है.रिपोर्ट के अनुसार द 5- की शूटिंग दुबई में नहीं बल्कि मुंबई के मलाड-मालवानी में बने सेट पर की जा रही है.कंटेस्टेंट जिस आलीशान महल में रहने वाले हैं, उसकी झलक पहले ही सामने आ चुकी है.
इस सिंगर ने शो में गेस्ट बनकर ली एंट्री
साथ ही हर एक कोने के बारे में बताया गया कि कहां पर किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा. कहां पर टास्क किया जाएगा और कहां पर कंटेस्टेंट शांति का पल बिता पाएंगे. बिग बॉस तक के अनुसार इस शो में पहले गेस्ट के तौर पर एक दिन के लिए हिमेश रेशमिया आए हैं.
साथ ही 10 कैप्टन्स भी चुने जा चुके हैं, जिसने नाम प्रिंस नरूला, रजत दलाल, निक्की तंबोली, फैजु, करण पटेल, उर्वशी ढोलकिया, मोनालिसा, रचित, श्रुतिका अर्जुन और कृष्णा श्रॉफ है.हर टीम में 5-5 कंटेस्टेंट रखे गए हैं. शो में पहला टास्क किया गया, जिसका नाम एरीना टास्क था.
-->10 teams played the task.
-->5 teams won, 5 teams lost.
-->The 5 winning captains discussed together and, by mutual agreement, chose one contestant from the losing teams for elimination.
--> That’s how the first eviction happened on set .
इस दौरान लवकेश कटारिया एलिमिनेट भी हो गए हैं. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. इसके लिे दर्शकों को 1 फरवरी रात 10:30 बजे का इंतजार करना पड़ेगा. अब देखना ये होगा कि इस शो को दर्शक कितना पसंद कर रहे हैं और टीआरपी लिस्ट में इसे क्या जगह मिल रही है.
ये हैं शो के कंटेस्टेंट
शो में करण पटेल, मिस्टर फैजू, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, हामिद बार्कजी, डिंपल सिंह, मैक्स्टर्न, सुमायरा शेख, लवकेश कटारिया, सीवेट तोमर, नेहल चुडासमा, कृष्णा श्रॉफ, सपना चौधरी, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, वंशज सिंह, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, अर्चना गौतम, बेबिका ध्रुवे, रजत दलाल, जान्हवी किल्लेकर, युंग सैमी, अदनान शेख, लक्ष्य कौशिक, अर्चित कौशिक, दिग्विजय राठी, नतालिया, खानजादी, फैज बलोच, रचित रोझा, सिद्धार्थ भारद्वाज, डिनो जेम्स, आर्या जाधो, सौरभ घड़गे, मनीषा रानी, आरूष चावला, रिद्धिमा पंडित और श्रुतिका अर्जुन कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे.
