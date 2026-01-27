'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के कलाकारों को आखिर मिल रही है कितनी फीस? यहां जानें हर एक डिटेल
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इसी वजह से ये शो दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. इस शो के सभी कलाकारों की एक्टिंग फैंस को खूब पसंद आ रही है.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी के आइकॉनिक शो में से एक माना जाता है. इस शो ने नए सीजन क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ टीवी पर वापसी की और दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. नए किरदारों के साथ-साथ पुराने किरदारों को फिर से देख फैंस बेहद खुश हैं. इसी बीच एकता कपूर के इस शो के कलाकारों की फीस को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं.
स्मृति ईरानी (तुलसी)
तुलसी विरानी के कैरेक्टर में नजर आने वाली स्मृति ईरानी इस शो के लिए सबसे ज्यादा फीस ले रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वो प्रति एपिसोड 14 लाख रुपये चार्ज करती हैं. बता दें करियर की शुरुआत में वो सिर्फ 1800 रुपये प्रति एपिसोड लेती थीं.
View this post on Instagram
अमर उपाध्याय (मिहिर)
मिहिर विरानी की भूमिका में नजर आने वाले अमर उपाध्याय रिपोर्ट के अनुसार इस शो के लिए प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं. मिहिर और तुलसी की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है.
हितेन तेजवानी (करण विरानी)
करण विरानी की भूमिका में नजर आने वाले हितेन तेजवानी भी दर्शकों के फेवरेट हैं. वैसे तो वो इस शो में ज्यादा नहीं दिखते. लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार वो प्रति एपिसोड 1 से 1.5 लाख रुपये चार्ज करते हैं.
शक्ति आनंत (हेमंत)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में शक्ति आनंत हेमंत की भूमिका में देखा जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार इस शो के लिए प्रति एपिसोड वो 80 हजार से 1.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं.
View this post on Instagram
कमलिका गुहा (गायत्री)
कमलिका गुहा इस शो में गायत्री विरानी की भूमिका में नजर आ रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो प्रति एपिसोड इस शो के लिए 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक चार्ज कर रही हैं.
गौरी प्रधान (नंदिनी)
नंदिनी के कैरेक्टर में गौरी प्रधान को भी खूब पसंद किया जाता है. ऐसे में उनकी फीस भी चर्चा में बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार वो हर एपिसोड के लिए 80 हजार से 1.5 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
ये भी पढ़ें:-'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL