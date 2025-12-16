स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जल्द ही 6 साल का लीप देखने को मिलेगा, जिसके बाद तुलसी की जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा.लीप के बाद तुलसी शांति निकेतन को छोड़ वृंदा और अंगद के संग एक चॉल में रहने लगेगी. इसी बीच शो में एक और किरदार की एंट्री करवाई गई है.

दरअसल, शो में प्राची कोवली की एंट्री हो चुकी है जो हेमंत की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं.प्राची ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस आइकॉनिक शो का हिस्सा बनने और बालाजी टेलीफिल्म्स के संग दोबारा काम करने पर खुशी जाहिर की है.

प्राची ने अपने कैरेक्टर के बारे में की बात

प्राची ने एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा,'शो में मैं पूजा हेमंत विरानी की भूमिका में नजर आ रही हूं, जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो हमेशा तुलसी के साथ मजबूती से खड़ी रहती है. मेरे करियर की शुरुआत बालाजी टेलीफिल्म्स के कसौटी जिंदगी की से हुई थी.एकता मैम ने मुझे पहला बड़ा मौका दिया और वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई. उसके बाद मैं हवन, सेठजी, नीली छतरीवाले, सिलसिला समेत कई शो का हिस्सा रही हूं.'

प्राची ने इस दौरान शूटिंग एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि सभी बहुत अच्छे और मिलनसार हैं. सेट पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माहौल है और मुझे पहले ही दिन से सभी ने कंफर्टेबल महसूस करवाया.

एक्ट्रेस ने कहा,'क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर वापस आना बहुत इमोशनल और अविश्वसनीय रूप से खास लगा.पुरानी यादों का एक जबरदस्त एहसास था, लगभग घर लौटने जैसा था. सेट पर कदम रखते ही मुझे याद आया कि मेरी यात्रा कहां से शुरू हुई थी. बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करने का जुनून, सीख और जादू. एक बार फिर से इतने बड़े आइकॉनिक शो का हिस्सा किसी सपने जैसा लगा. लेकिन, सुकून देने वाला और भरोसा दिलाने वाला भी था. उत्साह, आभार और एक शांत गर्व था कि मैं एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आई हूं. बड़ी समझदार और उसी क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ी हूं जिसने मेरे करियर को आकार दिया था. सेट पर कई जाने-पहचाने चेहरे भी थे हितेन तेजवानी जैसे दोस्त,जिनके साथ मैंने पहले काम किया था.'

