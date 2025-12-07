हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 19' के टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन बने, ये मजबूत कंटेस्टेंट बनेगा विनर?

'बिग बॉस 19' के टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन बने, ये मजबूत कंटेस्टेंट बनेगा विनर?

Bigg Boss 19 Top 3 contestants: अमाल मलिक और तान्या मित्तल के घर से बेघर होने के बाद अब बिग बॉस 19 को टॉप-3 फाइनलिस्ट मिल गए हैं. गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे के बीच ट्रॉफी की जंग होनी है.

Updated at : 07 Dec 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' अब साढ़े तीन महीने के बाद खत्म हो रहा है. विनर के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. बिग बॉस के स्टेज पर फाइनलिस्ट और एक्स-कंटेस्टेंट्स अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. इन्हीं सब के बीच टॉप-3 फाइनलिस्ट सामने आ चुकी है.

टॉप-3 फाइनलिस्ट से अमाल मलिक पांचवें और तान्या मित्तल चौथे स्थान पर हैं. दोनों ही ग्रैंड फिनाले में बिग बॉस 19 के घर से बाहर हो गए हैं. इस तरह बिग बॉस 19 ट्रॉफी की दौड़, टॉप 3 तक सिमट गई है. अमाल मलिक-तान्या मित्तल के बाहर होने के बाद फिनाले में मुकाबला फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे तीन कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

तान्या मित्तल शो से बाहर
तान्या मित्तल इस सीज़न की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक रहीं. उन्होंने अपने मजबूत व्यक्तित्व, लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों, भावनात्मक खुलासों और हाई-फैशन लुक्स से शो में लगातार सुर्खियां बटोरीं. उनके महंगे कपड़े, स्टाइलिश अपीयरेंस और बोल्ड कहानिया. अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अमाल मलिक का बिग बॉस मे सफर
‘बिग बॉस 19’ में अमाल मलिक की एंट्री ने शो में नई ऊर्जा भर दी. शुरुआत में उनकी इमेज थोड़ी एरोगेंट और रूड दिखाई दी, जिससे कई कंटेस्टेंट्स के साथ उनके रिश्तों में तनाव देखा गया. ‘वीकेंड के वार’ में सलमान खान ने भी उन्हें कई बार फटकार लगाई और चेतावनी दी.हालांकि, समय के साथ अमाल में बदलाव आया.

अमाल के गेम की खासियत उनकी स्ट्रेटेजी, बेबाक राय और आत्मविश्वास रही. नेपोटिज़्म पर बहस के दौरान अपने पिता डब्बू मलिक को लेकर दिए बयान ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. इसके बावजूद, उनकी प्रतिभा और खेल भावना ने उन्हें इस सीजन के सबसे पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट्स में शामिल कर दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

टॉप 5 फाइनलिस्ट में थे कंटेस्टेंट्स 
आपको बता दें कि टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक रहे. हालांकि टॉप-3 की फाइनलिस्ट की पुष्टी होते ही सोशल मीडिया पर फैंस इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी. ग्रैंड फिनाले के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि 'बिग बॉस 19' का विनर कौन बनेगा? 

हालांकि, विनर का नाम अभी ऑफिशियल नहीं किया गया है. इसकी घोषणा केवल ग्रैंड फिनाले के दौरान ही होगी. फैंस की निगाहें अब फरहाना और गौरव पर टिकी हैं क्योंकि इन्हीं में से कोई एक इस सीजन की ट्रॉफी जीत सकता है.

कब शुरू हुआ बिग बॉस 19
ग्रैंड फिनाले को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर लाइव देखा जा रहा है. अब शो के बारे में बात करें तो, आपको बता दें कि भारी उलट फेर और जद्दोजहद के बाद बिग बॉस सीजन 19 इसी साल 24 अगस्त को शुरू हुआ था. हर बार की तरह इस सीजन को भी सलमान खान ने ही होस्ट किया.

तकरीबन 3 महीने बाद इसका फिनाले होने जा रहा हैं. इस सीजन में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर कुल 18 कंटेस्टेंट्स रहे. इनके नाम बसीर अली, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, आवेज दरबार, नीलम गिरी, अशनूर कौर, नेहल चूडासमा, नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी, नतालिया जानोसजेक हैं. इस बार सिर्फ 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी.

Published at : 07 Dec 2025 11:28 PM (IST)
Bigg Boss 19 Bigg Boss 19 Grand Finale Bigg Boss 19 Winner
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
बंगाल में गीता vs बाबरी का चल रहा है रण!
बंगाल में धर्मयुद्ध..चुनावी से पहले बड़ा षड्यंत्र !
फोटो गैलरी

