मायरा को जेल में देख अरमान की होगी हालत खराब, अभिरा को खरी-खोटी सुनाएगी विद्या

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक देखने को मिला कि मेहर को मारने के जुर्म में मायरा अब जेल जा चुकी है. अभिरा ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर कैसे बेटी को जेल से बाहर निकाला जाए.बिना किसी सबूत के ही अभिरा ये साबित करने में लगी होती है कि मायरा ने मेहर को नहीं मारा है.

लेकिन, मेहर का बाप अभिरा को कुछ नहीं बोलने देता है. मायरा की हालत देख अभिरा काफी परेशान हो जाती है.वहीं, पोद्दार परिवार के लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर मायरा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं.इसी बीच शो में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

मायरा दिखाएगी अभिरा पर विश्वास

शो में देखेंगे कि मायरा को अभिरा बेल नहीं दिलवा पाती है.इस बात को जानने के बाद मायरा खूब रोती है. उधरा, खाली हाथ अभिरा कोर्ट से बाहर आती है.अभिरा को देखने के बाद परिवार के लोग उससे मायरा के बारे में पूछने लगते हैं.कावेरी का गला पकड़कर अभिरा बहुत रोने वाली है.

उसके बाद विद्या एक बार फिर से अभिरा को कोसने लगेगी. विद्या कहती है कि अभिरा एक बार फिर से उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए वापस आई है. वहीं, मायरा के जेल जाने से अरमान का बुरा हाल होने वाला है.कोर्ट से वापस आकर अभिरा बहुत रोएगी.

उसके बाद परिवार के लोग अरमान को भड़काएंगे. अरमान से परिवार के लोग कहते हैं कि उसे अभिरा से केस छीन लेना चाहिए. ऐसे में एक बार फिर अरमान और अभिरा के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी.

हालांकि, ना चाहते हुए भी अभिरा के आगे अरमान को झुकना ही पड़ेगा.उसके बाद अभिरा सबूत जमा करने निकलेगी. जल्द ही मायरा को बचाने के लिए अभिरा कोर्ट जाने वाली है. मायरा सबको बोलेगी कि उसकी मां उसे बचाकर रहेगी. अभिरा पर मायरा का भरोसा देख विद्या को गुस्सा आने वाला है.

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