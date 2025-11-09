वनराज को क्यों छोड़ना पड़ा था रुपाली गांगुली का अनुपमा, सुधांशु पांडे बोले- थोड़ा डरता हूं

लंबे समय से इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले सुधांशु पांडे अनुपमा के जरिए टीवी पर बड़ा नाम बन गए थे. कम समय में ही अनुपमा में उनका वनराज शाह का किरदार इतना फेमस हो गया कि जब उन्होंने पिछले साल शो छोड़ने का ऐलान किया तो उनके फैंस काफी मायूस हुए थे. अगस्त 2024 में वनराज यानी सुधांशु ने शो छोड़ दिया था. शो से उनकी विदाई को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई अफवाह रही, असली कारण अब जाकर सामने आया है.

अफवाहों पर क्यों नहीं की बात

हाल में ही सुधांशु पांडे ने अनुपमा छोड़ने के मुद्दे पर बात की. उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल से शो छोड़ने की अफवाहों पर सवाल पूछे जाने पर कहा, 'मैं अफवाहों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा. एक स्टोरी सिर्फ एक फेज के लिए आती है. हम लोग कुछ वक्त के बाद इससे बाहर निकल जाएंगे, उस वक्त लोगों के पास बातचीत के लिए कुछ और मुद्दा होगा, जैसा कि हमेशा से होते आया है.'

क्यों छोड़ा अनुपमा?

जब सुधांशु पांडे ने पिछले साल शो छोड़ा था तो उस वक्त खबरें आई थीं कि शो में उनकी को-स्टार रुपाली गांगुली से पटरी नहीं बैठ रही है. उस वक्त सुधांशु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने छोड़ने का का ऐलान करते हुए लिखा था- ''मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूं.''

इसके बारे में बातचीत के दौरान सुधांशु ने कहा, 'मैं हमेशा कहता हूं कि जब समय आ जाता है तो समय आ जाता है. जो भी जरिया बना हो, चाहे वो किसी से लड़ाई हुई, मारपीट हुई हो, या मैंने कुछ डिसीजन लिया हो... मेरा वक्त शो छोड़ना का हो चला था और इसलिए मैंने शो छोड़ दिया.'

अभी भी मिल रहा है फैंस का प्यार

अनुपमा में अपने किरदार के लिए सुधांशु पांडे को अभी उनके फैंस, दर्शक याद करते हैं. उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैं थोड़ा डरा हुआ रहता हूं. अब मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे मैं इतना प्यार पा पाउंगा.

बता दें कि अनुपमा में सुधांशु पांडे ने शानदार किरदार निभाया था. वनराज के रोल में उनकी एक अलग ही पहचान उभर कर सामने आई थी. थोड़ा निगेटिव, थोड़ा सख्त किरदार उनपर काफी सूट कर रहा था.