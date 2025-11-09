यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, जिसकी वजह से फैंस फिल्म देखने जा रहे हैं. दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी फायदा हुआ है. आइए जानते हैं दूसरे दिन की कमाई.

हक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, हक ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 5.10 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 100 परसेंट से भी ज्यादा ग्रोथ देखी. यामी गौतम ने ये ग्रोथ देखते हुए आभार जताया है. सिनेहब ने X पर पोस्ट किया था- अच्छी फिल्म हमेशा अपनी ऑडियंस ढूंढ़ ही लेती हैं. हक ने दूसरे दिन 100 परसेंट ग्रेथ देखी. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को मदद कर रहा है. इस पोस्ट पर यामी गौतम ने रिएक्ट किया- अच्छी सोच वाली फिल्म आखिरकार ऑडियंस ढूंढ़ लेती है. आभार.

A well-intended film finds its audience eventually & vice-versa 😇

Grateful 🙏🏻 https://t.co/Pvbp3deFF0 — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) November 8, 2025

बता दें कि ये फिल्म महिलाओं के अधिकार के बारे में है. फिल्म में दिखाया गया कि शाजिया बानो अपने पति अब्बास खान के खिलाफ कोर्ट जाती है. शाजिया को अपने और बच्चों के लिए जायज मुआवजा चाहिए था. ये फिल्म 1985 के शाह बानो के तीन तलाक केस से इंस्पायर है.

फिल्म को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं. फिल्म काफी इमोशन्स से भरी है. यामी गौतम और इमरान हाशमी जोरों-शोरों से फिल्म के प्रमोशन में बिजी है. वो थिएटर में भी जाकर फैंस से मिल थे. यामी ने वहां इमोशनल फैंस को ढांढस भी बंधाया था.