हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaq BO Day 2: हक का बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन धमाल, यामी गौतम की फिल्म को मिली 100 परसेंट से ज्यादा ग्रोथ

Haq BO Day 2: हक का बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन धमाल, यामी गौतम की फिल्म को मिली 100 परसेंट से ज्यादा ग्रोथ

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, जिसकी वजह से फैंस फिल्म देखने जा रहे हैं. दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी फायदा हुआ है. आइए जानते हैं दूसरे दिन की कमाई.

हक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, हक ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 5.10 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 100 परसेंट से भी ज्यादा ग्रोथ देखी. यामी गौतम ने ये ग्रोथ देखते हुए आभार जताया है. सिनेहब ने X पर पोस्ट किया था- अच्छी फिल्म हमेशा अपनी ऑडियंस ढूंढ़ ही लेती हैं. हक ने दूसरे दिन 100 परसेंट ग्रेथ देखी. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को मदद कर रहा है. इस पोस्ट पर यामी गौतम ने रिएक्ट किया- अच्छी सोच वाली फिल्म आखिरकार ऑडियंस ढूंढ़ लेती है. आभार.

बता दें कि ये फिल्म महिलाओं के अधिकार के बारे में है. फिल्म में दिखाया गया कि शाजिया बानो अपने पति अब्बास खान के खिलाफ कोर्ट जाती है. शाजिया को अपने और बच्चों के लिए जायज मुआवजा चाहिए था. ये फिल्म 1985 के शाह बानो के तीन तलाक केस से इंस्पायर है.

फिल्म को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं. फिल्म काफी इमोशन्स से भरी है. यामी गौतम और इमरान हाशमी जोरों-शोरों से फिल्म के प्रमोशन में बिजी है. वो थिएटर में भी जाकर फैंस से मिल थे. यामी ने वहां इमोशनल फैंस को ढांढस भी बंधाया था.

Published at : 09 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Yami Gautam Haq
