रुपाली गांगुली का शो अनुपमा पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है.इस शो की कहानी के साथ-साथ इसके कलाकार भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं.इस लिस्ट में स्प्रेहा चटर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने शो में माही की भूमिका निभाई थी.

शो में हाल ही में देखने को मिला कि माही अपने पति गौतम की सच्चाई को जान जाती है. उसके बाद वो शाह हाउस चली जाती है और अपने करियर पर फोकस करने के बारे में सोचती है.रियल लाइफ में भी टीवी की ये माही अपने करियर के लिए खूब मेहनत किया करती थी.

बहुत पहले शुरू कर दी थी एक्टिंग

ये खुलासा खुद स्प्रेहा चटर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया था.स्प्रेहा ने बताया कि कैसे वो एक्ट्रेस बनीं. उन्होंने कहा कि बचपन से ही इन्हें एक्टिंग करना और डांस करना बेहद ही पसंद था. उन्होंने बताया कि बहुत पहले से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी.

बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था कि बड़ी होकर एक्ट्रेस ही बनेंगी.स्प्रेहा ने बताया कि वो स्कूल के दिनों में बहुत से डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करती थीं.स्टेज पर परफॉर्म करना तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था.

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एक्टिंग स्किल को निकालने के लिए वो थिएटर किया करती थीं. हालांकि, वो एक्टिंग को कभी भी अपना पहला करियर नहीं बनाना चाहती थीं.स्प्रेहा ने आगे बात करते हुए कहा,'एक वक्त था जब मैं यूपीएससी के बारे में सोचा करती थी. मुंबई में आकर अपना करियर बनाना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था.

हम सब ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मुंबई में पैर जमाना कितना मुश्किल होता है. पता नहीं कितने लोग अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आते हैं. इस मामले में लोगों का लक भी बराबरी का साथ देता है.मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छी थी.

यही वजह है कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की. मेरे माता-पिता ने इस दौरान मेरा बहुत साथ दिया. मेरे पिता तैयारी के लिए अक्सर घर पर किताबें लाया करते थे. लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.'स्प्रेहा ने आगे कहा कि चींजे तब बदलीं जब वो इंस्टाग्राम से कमाई करने लगीं.उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में जाने का मन बना लिया.

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